Тельцам советуют заглянуть в долгий ящик

Гороскоп с 31 июля по 6 августа.

Овен. У Овнов на этой неделе будут успешно развиваться и крепнуть деловые связи. Вокруг вас окажется много людей, общение с которыми принесет выгодные варианты сотрудничества и перспективные идеи. Поэтому следует отнестись со всей серьезностью и вниманием к поступающей информации, даже если она кажется, на первый взгляд, случайной.

Телец. На этой неделе звезды советуют Тельцам вернуться к некоторым делам, которые были отложены в долгий ящик. Теперь настало время доделать все, что оставалось ранее незавершенным. Если вы поставите себе за непременное правило обязательно доводить все начатые дела до завершения, то ваши доходы существенно вырастут.

Близнецы. На этой неделе Близнецы смогут в полной мере проявить свойственные им таланты в работе с информацией и при установлении контактов. Это прекрасное время для деловых поездок, встреч, обсуждения вопросов коллективного сотрудничества.

Рак. У Раков на этой неделе будет удачное время для урегулирования многих вопросов, связанных с взаимоотношениями с вышестоящим руководством. Возможно, речь пойдет об оплате вашего труда и пересмотре некоторые параметров начисления зарплаты.

Лев. На этой неделе вас могут одолевать сомнения относительно реализации ваших планов. Если что-то в последнее время шло не так, как хотелось, значит настало время для пересмотра некоторых решений. Обязательно советуйтесь со знающими людьми относительно любых вопросов, в которых вы плохо разбираетесь.

Дева. Эта неделя складывается благоприятно для Дев, занимающих руководящие должности или являющихся владельцами бизнеса. Скорее всего, вам будет поступать ценная информация из конфиденциальных источников, благодаря которой вы сможете принимать взвешенные решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Сейчас не время зацикливаться на мелких сиюминутных вопросах. Старайтесь действовать смело, с широким размахом, ориентируясь на технические новшества. Можно проводить реформирование подведомственных вам структур, заниматься оптимизацией бюджетных расходов, делать кадровые перестановки. Больше всего преуспеют те, кто будет действовать целеустремленно и не отступит от своих планов. Некоторые вопросы вы сможете успешно урегулировать методами тайной дипломатии.

Весы. У Весов на этой неделе наступит хорошее время для профессионального обучения и обмена опытом с коллегами. Успешно пройдут командировки с целью поиска более выгодных вариантов для закупки товаров и продвижения их на другие рынки. Повышается доходность от всех видов деятельности, имеющих отношение к зарубежным странам, другим регионам, дальним поездкам. Преуспеют работники туристических агентств, сотрудники иностранных фирм. Также сейчас подходящее время для того, чтобы переложить деньги с депозитных вкладов, поменять валюту. Это удачное время для урегулирования имущественных юридических споров: ваши оппоненты неожиданно могут поменять свою позицию, благодаря чему вы сможете достигнуть мирного соглашения.

Скорпион. От Скорпионов звезды ждут смелых решений, направленных на достижение финансового успеха. В этом смысле наиболее преуспеют в делах работники кредитно-денежных и страховых организаций. Возможно, в вашем распоряжении окажутся крупные суммы заемных денег, которыми вы сумеете с выгодой для себя распорядиться. Можно открывать банковские счета, размещать на них депозитные вклады под проценты. Используйте это благоприятное время для укрепления безопасности бизнеса. Сейчас можно менять кодовые замки, устанавливать систему видеоконтроля, нанимать охранников. Преуспеют изобретатели, рационализаторы, все те, кто имеет дело с инженерно-техническими работами. Вы сможете добиться роста производительности труда за счет использования технических средств.

Стрелец. На этой неделе Стрельцам не следует стремиться к проявлению личной инициативы. Сейчас для вас гораздо выгоднее выступать в роли ведомого. Это прекрасный период для тех, кто работает вместе с деловым партнёром. Скорее всего, он будет вести себя очень напористо, энергично и вполне успешно. Удачно сложатся переговоры о сотрудничестве. Ваши деловые потенциальные партнёры будут готовы пойти на уступки, что позволит добиться заключения взаимовыгодного договора. Также это благоприятный период для работников сферы обслуживания. Ваши товары и услуги будут пользоваться повышенным спросом, не будет недостатка в клиентах. Можно вкладывать деньги в рекламные мероприятия: положительный эффект от этого не заставит себя долго ждать.

Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на выполнении текущей работы. Скорее всего, у вас будет много дел, но вы сможете успешно со всем справиться. Старайтесь не откладывать работу в долгий ящик и обязательно доводите дела до завершения. Немаловажным фактором успеха станут доброжелательные и конструктивные отношения с коллегами. Возможно, что в вашем коллективе появится новый сотрудник, с которым вы прекрасно поладите. Обязательно вникайте в детали при выполнении любой работы: именно благодаря скрупулезности вы сможете добиться высокого качества труда. Не забывайте об экономном расходовании рабочего времени, не отвлекайтесь на посторонние вопросы, которые не имеют прямого отношения к делам. Это хорошее время для внесения изменений в график и режим работы.

Водолей. Водолеям на этой неделе будет сопутствовать удача в делах. За что бы вы ни принялись, во всем вы будете ощущать легкость и уверенность в себе. Не исключено, что вы случайно повстречаете бывшего делового партнёра или коллегу, с которым прежде работали вместе. В результате общения, возможно, вы поймете, что снова можете быть полезны друг другу. Эта неделя связана с возобновлением делового партнёрского сотрудничества, возврата к тому, что ранее было вами прекращено. Успешно сложится работа у тех, чья профессия призвана сделать жизнь людей радостнее, красивее и приятнее. Это относится к работникам туристических агентств, салонов красоты, гостиниц, игровых- и фитнес-клубов, спа-салонов. У вас вряд ли будет недостаток в клиентах.

Рыбы. У Рыб эта неделя складывается благоприятно для подведения итогов работы за прошедший период. Внимательно проанализируйте свой бюджет, эффективность расходования финансовых ресурсов. Выводы, которые вы из этого сделаете, помогут вам внести коррективы в свои планы и повысить эффективность работы в целом. Наиболее прибыльной сферой деятельности будет недвижимость. Это относится не только к работникам агентств по сделкам с недвижимостью, но и работникам коммунального хозяйства, строительных организаций, городского хозяйства. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в закупку и монтаж технического оборудования, станков, офисной техники и мебели. Между тем при выполнении текущей работы что-то вам, возможно, придётся заново переделывать.

«Золотой Рог».