Три тысячи новобранцев уже пополнили войска Восточного военного округа

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ZRPRESS. С начала весенней призывной кампании военными комиссариатами Восточного военного округа призвано более 9 тысяч граждан. Около 3 тысяч из них уже прибыли в соединения и воинские части округа.

На альтернативную службу в период весенней призывной кампании будет призвано всего четыре гражданина. Они подали документы еще осенью прошлого года. Из них два жителя Приморья, и по одному призывнику из Забайкальского и Камчатского краев. Подбором вакансий для альтернативщиков занимается Министерство труда совместно с центрами занятости населения муниципалитетов и административных центров субъектов Российской Федерации.

Граждан, которые без уважительных причин, не явились в военные комиссариаты, на сегодняшний день - около трехсот.

В ходе весеннего призыва военкоматами Забайкалья и Дальнего Востока будет призвано около 13 тысяч новобранцев, сообщает подполковник Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа.