Карьера: работа или везение?

Что важнее для построения успешной карьеры - упорный труд или везение и связи? Большинство людей считают, что для карьеры важнее работать не покладая рук, но многие также отмечают, что без удачи тоже не продвинешься по карьерной лестнице, выяснил исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru.

Более половины наших сограждан (52%) сходятся во мнении, что успех в карьере - это в первую очередь усердный труд. «Есть хорошая поговорка: «Без труда не вытянешь рыбку из пруда». Нужно уверенно стоять на ногах и смело думать о завтрашнем дне!»; «Везение - надежда неудачника!», «Успешная карьера - это упорная работа, помноженная на стремление достичь поставленной цели», - считают респонденты, некоторые из которых, тем не менее, уточняют, что любому трудяге, стремящемуся сделать карьеру, не повредит «капелька везения».

В том, что первостепенную роль в карьере играет везение, убеждены 38% наших сограждан: «Знаю многих, кто очень долго и упорно работает, но по карьерной лестнице не двигается. Так что без везения никуда», «Упорная работа ни к чему не приведет, если не будет еще ряда составляющих». При этом многие под везением подразумевают еще и полезные знакомства: «Это в основном связи»; «В России - это 60% везение и связи и только 40% - труд».

Любопытно, что в том, что для успешной карьеры главное - «оказаться в нужном месте в нужное время», чаще уверены мужчины (42% против 34% среди женщин). Женщины же, как правило, думают, что профессиональный успех - это прежде всего труд (57% против 47% среди мужчин).

Еще одна интересная тенденция - респонденты среднего и старшего возраста чаще считают, что успех в карьере больше зависит от везения (32% у молодежи до 24 лет против 50% у людей старше 45 лет), тогда как молодые настаивают на первостепенности упорного труда и самосовершенствования (58% среди молодых людей против 38% у граждан старшего возраста).

Затруднились ответить на поставленный вопрос 10% россиян: «Многое зависит от профессии. Да и от самого человека тоже. Кто-то берет усидчивостью и трудом, предпочитая «медленно, но верно», а кто-то рискует и остается в выигрыше».