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ЕГЭ без мобильной связи
Основная волна сдачи ЕГЭ в 2011 году пройдет в период с 27 мая по 20 июня в 83 субъектах Российской Федерации, а так же в 50 иностранных государствах (для школ в посольствах, войсковых частях и др.), сообщила глава Рособрнадзора Любовь ГЛЕБОВА. Дни обязательных экзаменов распределились следующим образом: 30 мая выпускники будут сдавать русский язык, 6 июня - математику.
Время, отведенное на выполнение задания, не изменилось. Продолжительность ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 4 часа, по истории и обществознанию - 3 часа 30 минут, по русскому языку, биологии, географии, химии - 3 часа, по иностранным языкам - 2 часа 40 минут.
«В этом году наметилась очевидная тенденция к снижению выпускников 11-х классов, по сравнению с 2010 годом их количество сократилось на 9,4%», - констатировала Глебова.
Сдавать ЕГЭ в этом году будут около 827 тыс. человек, из которых чуть больше 727 тыс. выпускников этого года.
По словам главы Рособрнадзора, в среднем участники ЕГЭ будут сдавать экзамены по трем-четырем предметам, включая обязательные (в итоге в стране будет сдано чуть более трех миллионов экзаменов).
«Интересно, что достаточно стабильно складывается ситуация, связанная с интересом выпускников к тем или иным дисциплинам по выбору», - отметила глава Рособрнадзора. Чаще всего экзаменуемые выбирают обществознание, физику, историю, биологию и химию. Самые непопулярные предметы - литература, география, немецкий, французский и испанский язык (его выбирают всего 0,03% выпускников).
Нововведений в 2011 году три. «Во-первых, в этом году в соответствии с законом нельзя иметь при себе мобильный телефон или другие средства вычислительной техники, которые могут быть использованы как источник информации», - напомнила она. Механизмов выявления у экзаменующихся наличия неположенной техники не выработано, регионы будут решать этот вопрос сами. «Я знаю, что действуют разными методами: ставят рамки, глушат пространство так, что даже если кто-то и умудрился пронести телефон, он все равно не будет работать, устанавливают камеры слежения в классе», - говорит Глебова. Убедительней всего, считает она, действует наглядная агитация. «Предупреждающие о последствиях плакаты, которые висят буквально на каждом шагу, служат хорошим напоминанием, что, если кто-то, несмотря на запрет, пронесет с собой телефон или какое-то другое устройство, он будет удален с экзамена и сможет сдать его только в резервный день, после всех экзаменов, когда силы уже будут на исходе».
На экзамене по математике можно пользоваться лишь линейкой, на физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором, на химии - непрограммируемым калькулятором, на географии - линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.
Второй новацией стало узаконивание института общественных наблюдателей, которые теперь будут присутствовать на ЕГЭ. «Конечно, доброволец со стороны не может просто так стать общественным наблюдателем. Сначала эти люди должны аккредитоваться в органах управления образования, затем им рассказывают о правах и обязанностях. - говорит Глебова. - Среди наблюдателей есть и родители, и представители СМИ, и представители общественных организаций. Действует единственное ограничение: не разрешается распределять родителей туда, где экзаменуется их ребенок».
Всего по стране 8552 пункта приема ЕГЭ, и именно такое количество наблюдателей, по ее мнению, должно быть готово к работе в этом году. Впрочем, где-то их может и не оказаться: пока наличие наблюдателя на ЕГЭ является лишь рекомендацией - несмотря на законный статус, отсутствие «общественного ока» не является нарушением закона. Однако, говорит Глебова, такая ситуация может вызвать подозрения у Рособрнадзора: «Если не направляют - значит, есть что скрывать. Пункты, где не будет общественных наблюдателей, мы будем жестко контролировать», сообщает «Газета.ru».
Кроме того, к этому году был закреплен особый статус КИМов (то есть тестов). «Теперь контрольно-измерительные материалы относятся к информации ограниченного доступа. Законом предусмотрена ответственность за разглашение, поэтому все, кто будет уличен в этом, попадают под административную или уголовную ответственность - в зависимости от того, как это будет квалифицированно правоохранительными органами», - пояснила глава Рособрнадзора.
Изменения были внесены и в сами КИМы. К примеру, в тестах по физике и обществознанию сократилось количество заданий с выбором ответов, а в КИМах по биологии и географии стало больше заданий с развернутыми ответами. В тестах по ряду предметов - русскому языку, математике, обществознанию, иностранному языку - усовершенствовались критерии заданий с развернутым ответом.
Перемены коснулись и процедуры выставления оценок. «Мы в этом году впервые решили попробовать на примере нескольких городов - которые, кстати, еще не знают, что станут участниками эксперимента - давать проверять ответы учеников экспертам из других регионов», - рассказала Глебова.
В отличие от 2010 года, когда выпускникам было довольно просто пересдать экзамены во «вторую волну», в 2011 году сдача ЕГЭ предусмотрена только в основной срок. Исключение составляют форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные официальным документом. «Вторая волна», которая начнется 8 июля и закончится 18 июля, в первую очередь предусмотрена для выпускников прошлых лет, а также выпускников ПТУ и колледжей, напомнили в Рособрнадзоре.
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