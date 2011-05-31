Увековечена память офицера ФСБ

Жители поселка Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края увековечили память офицера ФСБ Алексея АБРАМОВА, погибшего в Дагестане.

На фасаде школы, которую Алексей окончил в 1994 году, установлена мемориальная доска. Выпускник Хабаровского военного института ФПС России (сегодня Хабаровский пограничный институт ФСБ России) 16 июня 2010 года во время проведения контртеррористической операции группа, в которой был майор Абрамов, попала в засаду. Завязался бой, один из сотрудников был ранен. При эвакуации раненого из-под огня Алексей, сам получивший смертельное ранение, ценой собственной жизни обеспечил отход группы. Майору Абрамову было 33 года. За проявленные мужество и отвагу Алексей Абрамов посмертно награжден орденом мужества.