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Деятели культуры предложили создать совет по контролю СМИ
Известные российские деятели культуры предложили президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ и премьер-министру страны Владимиру ПУТИНУ взять СМИ под контроль и начать популяризировать Русскую православную церковь посредством телевидения.
Среди них Никита МИХАЛКОВ, Василий ЛИВАНОВ, Евгений СТЕБЛОВ, Владимир ХОТИНЕНКО. Новоявленные цензоры предлагают создать общественный наблюдательный совет, который будет «осуществлять контроль за соблюдением средствами массовой информации исторически сложившихся норм нравственности». По их мнению, новый орган не будет иметь ничего общего с политической цензурой и начнет осуществлять контроль посредством «общественного порицания». В чем тут принципиальное отличие, никто, впрочем, не объясняет.
В общественный совет должны быть включены авторитетные деятели российской культуры, представители православной церкви и других традиционных религиозных организаций, образовательных и медицинских учреждений.
Авторы послания также предлагают подумать над разработкой этического кодекса работника СМИ и кинематографии с целью укрепления, но не разрушения «исторически сложившихся духовно-нравственных ценностей».
«Считаем, что составной частью системы духовного и патриотического воспитания граждан России, указанной в стратегии национальной безопасности, должна стать общероссийская программа освещения ВГТРК основных духовно-просветительских мероприятий, проводимых Русской православной церковью, другими традиционными для нашей страны религиозными организациями», - говорится в обращении. По замыслу деятелей культуры эта работа должна активно проводиться на уровне субъектов федерации, а МИД и Россотрудничество должны им всячески содействовать.
Авторы обращения предложили свой список праздников, которые необходимо будет считать важными событиями и, очевидно, активно освещать в СМИ. В него вошли такие праздники, как Рождество и Пасха, День крещения Руси, День России, День народного единства, День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества, День славянской письменности и культуры, День семьи, любви и верности. При этом никаких праздников, отмечаемых «другими традиционными для нашей страны религиозными организациями», авторы послания не приводят.
Что примечательно, деятели культуры в своем письме используют лексику, более характерную для радикальной оппозиции. К примеру, авторы письма объясняют свою инициативу тем, что их терзает обеспокоенность «государственной культурной политикой, которую невозможно назвать иначе как истребление отечественного исторического, духовного и культурного наследия, как надругательство над нравственными устоями российского общества».
По мнению авторов письма, сегодня Интернет и СМИ навязывают россиянам «чуждые ценности». Авторы констатируют коммерциализацию и засилье массовой культуры, превращение российского кино в филиал американского, разрушительное влияние телевизионных передач на детскую психику. По их убеждению, ребенок нуждается не только в «полноценной материальной пище», но и в «пище духовной». Члены конференции делают логичный вывод: «Нравственные ограничения - суть свободы в обществе».
Как уточняет РБК, обращение было принято участниками конференции II Славянского форума искусств «Золотой витязь», которая состоялась в Туле при участии известных кинематографистов, писателей, музыкантов, художников, театральных деятелей, представителей власти и журналистов.
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