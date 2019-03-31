www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.73 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 72.72 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

Гектары в Приморье приглянулись жителям практически всех регионов страны

31 Марта 2019, 18:20 | Дальний Восток

С начала года в Приморье выдано более 600 дальневосточных гектаров

С начала 2019 года в крае выдано более 600 участков по программе «Дальневосточный гектар». Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, общее количество предоставленных в безвозмездное пользование наделов в крае уже превысило 14 тысяч. Среди владельцев «программных» участков – жители 81 региона России, из них около 90% приморцы.

«Участники программы достаточно быстро обживают свои земельные участки. Первым делом строят дома, как правило, после этого начинают развивать на территории собственный бизнес. Они организуют фермерские хозяйства, сыроварни, занимаются пчеловодством, пекут хлеб и открывают небольшие турбазы, каждый проект индивидуален», – рассказал заместитель директора департамента Алексей Ляйфер.

Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года, предоставив право получить бесплатно участок земли всем жителям России. Самым результативным с начала действия программы стал 2018 год – за этот период в крае было выдано более шести тысяч земельных участков.

«Мы получили участок в Надеждинском районе два года назад. Сначала своими руками построили первый дом, куда переехали семьей, а сейчас рядом достраиваем второй – для родителей. Построив себе дом и прожив в нем два года, а также построив более совершенный родительский, я планирую и дальше заниматься домостроением, но дома пойдут уже на продажу. В марте супруга родила второго ребенка – сына и я рад, что он будет жить в своем большом доме на своем «гектаре», – рассказал участник программы «Дальневосточный гектар» Максим Губин.

В Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.

Желающие оформить земельный участок могут обратиться Центр получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: земля  приморье  гектар  Дальний Восток  программа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru