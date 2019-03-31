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Гектары в Приморье приглянулись жителям практически всех регионов страны
С начала года в Приморье выдано более 600 дальневосточных гектаров
С начала 2019 года в крае выдано более 600 участков по программе «Дальневосточный гектар». Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, общее количество предоставленных в безвозмездное пользование наделов в крае уже превысило 14 тысяч. Среди владельцев «программных» участков – жители 81 региона России, из них около 90% приморцы.
«Участники программы достаточно быстро обживают свои земельные участки. Первым делом строят дома, как правило, после этого начинают развивать на территории собственный бизнес. Они организуют фермерские хозяйства, сыроварни, занимаются пчеловодством, пекут хлеб и открывают небольшие турбазы, каждый проект индивидуален», – рассказал заместитель директора департамента Алексей Ляйфер.
Напомним, закон о дальневосточном гектаре вступил в силу в июне 2016 года, предоставив право получить бесплатно участок земли всем жителям России. Самым результативным с начала действия программы стал 2018 год – за этот период в крае было выдано более шести тысяч земельных участков.
«Мы получили участок в Надеждинском районе два года назад. Сначала своими руками построили первый дом, куда переехали семьей, а сейчас рядом достраиваем второй – для родителей. Построив себе дом и прожив в нем два года, а также построив более совершенный родительский, я планирую и дальше заниматься домостроением, но дома пойдут уже на продажу. В марте супруга родила второго ребенка – сына и я рад, что он будет жить в своем большом доме на своем «гектаре», – рассказал участник программы «Дальневосточный гектар» Максим Губин.
В Приморье участникам программы «Дальневосточный гектар» предлагается около 20 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства.
Желающие оформить земельный участок могут обратиться Центр получателей дальневосточного гектара, который расположен по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14 (холл 1 этажа). Также обратиться за консультацией можно по телефону: 8 (423) 200-95-85.
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