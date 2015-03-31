Первый замглавы администрации Петропавловска-Камчатского предложил депутатам помахать лопатами

Первый заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко предложил депутатам городской думы поучаствовать в чиновничьих «субботниках». Лопат, с его слов, хватит на всех, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ИА «Кам 24».

По окончании внеочередной сессии городской думы Петропавловска-Камчатского первый заместитель руководителя администрации Петропавловска Виталий Иваненко призвал депутатов включиться в открывшуюся серию чиновничьих «субботников». Временный мэр камчатской столицы пообещал обеспечить всех желающих потрудиться на благо города уборочным инвентарём.

Как сообщает ИА «Кам 24», так называемые «субботники» проводятся мэрией в служебное время. Традиционная серия весенних благих дел началась в этом году раньше срока: не в апреле, а в марте. И на это было приготовлено аж 250 лопат и 500 пар перчаток. Об эффективности таких мероприятий свидетельствуют факты. Притом что главной целью предыдущего «субботника» было заявлено приведение в порядок памятных мест, связанных с предстоящим празднованием 70-летия Победы, снег и мусор у памятника Курильскому десанту остались нетронутыми (на фото). При этом уже в 15:00 минувшей пятницы все участники мероприятия разъехались по домам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.