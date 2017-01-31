Центр поддержки получателей дальневосточного гектара открыт в Приморье

Центр будет оказывать консультационную помощь и поддержку всем желающим получить гектар в крае.

По словам и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Ильи Терехова, здесь работают разнопрофильные специалисты – юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом.

«Центр создан по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной и помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка. Сотрудники помогут разобраться в системе, правильно начертить участок, а также расскажут для каких целей его можно использовать», – сообщил он.

Глава ведомства подчеркнул, что на текущий момент учреждение специализируется на дальневосточном гектаре, но сотрудники готовы здесь оказывать консультации и по другим вопросам, касающихся земельных отношений.

«В январе приморцами подано рекордное количество заявлений на гектар – более трех тысяч. Еще больший объем мы ожидаем в феврале, когда в силу вступит третий этап федеральной программы», – добавил Илья Терехов.

Обратиться за консультацией к специалистам все желающие смогут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Бородинская, 14, 1 этаж.

Отметим, Губернатор Владимир Миклушевский также поручил оказать консультативную помощь во всех МФЦ Приморья. В каждом из них есть компьютер, с помощью которого можно выбрать нужный участок. Специалисты многофункциональных центров помогают заявителям от регистрации на портале и до выбора гектара, а также отправки заявления.

Напомним, закон о гектаре вступил в силу 1 июня 2016 года и на первом этапе дал право только жителям Дальнего Востока выбрать участок в пилотном муниципальном образовании своего субъекта, приморцам – в Ханкайском районе. Реализация второго этапа началась 1 октября 2016 года: жители края смогли получать земельные участки на всей территории Приморья. С 1 февраля 2017 года стартует третий этап реализации федерального закона о дальневосточном гектаре: теперь получить земельные участки на Дальнем Востоке смогут все граждане Российской Федерации, независимо от места жительства.

Подать заявление на участие можно в управления землями и имуществом муниципальных образований в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ.

Владимир Миклушевский также поставил задачу максимально снизить количество отказов на получение дальневосточного гектара в Приморье. По поручению Губернатора в регионе организована работа по оказанию всесторонней помощи гражданам в оформлении заявок на землю. Так, за три месяца – с октября 2016 по январь 2017 года – процент отказов по заявкам на получение дальневосточного гектара в Приморье снизился с 46% до 16%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.