В столице Приморья объявят лучшие проекты Дальнего Востока в области общественных связей

Подведение итогов премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток состоится через неделю, 7 февраля.

Завершающие мероприятия пройдут в конференц-зале отеля «Аванта» - партнера III регионального конкурса в области развития общественных связей, сообщили ZRPRESS.Ru в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»- Дальний Восток.

Участников события ожидает насыщенная программа, которая откроется образовательным форумом «Коммуникации будущего», где в качестве спикеров выступят ведущие эксперты в сфере связей с общественностью. В их числе – председатель жюри дальневосточной премии «Серебряный Лучник»-2013, заместитель руководителя – главного редактора «РИА Новости» Валерий Левченко, генеральный директор медиахолдинга «ПримаМедиа» Виктор Суханов, член жюри премии, директор проектного офиса во Владивостоке агентства «Михайлов и партнеры» Константин Шимбирев и директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская. Они представят доклады, посвященные перспективам развития сферы массовых коммуникаций, интеграции СМИ в новую техническую реальность и определяющей роли телекома в жизни масс-медиа и в решении поставленных перед ними задач.

День завершающих мероприятий премии продолжат публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Перед жюри и гостями открытых презентаций выступят авторы 12 работ, вышедших в финал по результатам заочного голосования экспертов. По итогам защит будут определены победители премии в четырех номинациях: «Лучший проект в области бизнес-коммуникаций», «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий» и «Лучший проект по продвижению идей спортивного, здорового образа жизни».

Церемония награждения авторов работ, получивших наибольшее признание жюри, состоится вечером 7 февраля в конференц-зале отеля «Аванта». В рамках мероприятия пройдет также награждение победителя номинации «Мастер». Ее участники – это специалисты в области коммуникаций, успешно управляющие процессом развития общественных связей в регионе и даже за его пределами. Кандидаты на получение премии выдвигаются по решению экспертов конкурса, а обладатель престижной профессиональной награды определяется простым подсчетом голосов – по итогам закрытого голосования жюри.

Авторов некоторых проектов, не вошедших в шорт-лист, но отмеченных партнерами и Исполнительной дирекцией премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, ожидают специальные призы. Памятные подарки и сертификаты подготовлены также для всех участников регионального конкурса.

Программа дня завершающих мероприятий премии доступна на сайте www.luchnik-dv.ru.

Информационный партнер Премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток - Издательская компания "Золотой Рог".

ZRPRESS.Ru, Владивосток.