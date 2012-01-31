Минкультуры России будет контролировать вывоз и ввоз культурных ценностей

ВЛАДИВОСТОК, 31 января, ZRPRESS. C 1 января 2012 года государственный контроль за вывозом и ввозом культурных ценностей осуществляют территориальные органы Минкультуры России.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.10.2011 №1878-р «О подчинении территориальных органов упраздненной Росохранкультуры Минкультуры России и утверждении схемы размещения территориальных органов Минкультуры России», приказами Министерства культуры Российской Федерации от 14.11.2011 №1059 «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства культуры Российской Федерации» и от 18.11.2011 №1067 «О переименовании территориальных органов Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия» территориальные органы Минкультуры России приступили к работе по осуществлению государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей с 1 января 2012 года.

С указанной даты все виды разрешительных и подтверждающих документов на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей и предметов культурного назначения с территории Российской Федерации, а также их ввоза на территорию Российской Федерации оформляются в установленном порядке и заверяются гербовой печатью территориального органа Минкультуры России.

Выданная до 1 января 2012 года территориальными органами Росохранкультуры разрешительная и подтверждающая документация является действительной, сообщает отделение по связям с общественностью ДВТУ.

Эксперты по культурным ценностям, наделенные правом выдачи справок установленного образца на вывоз предметов, не подпадающих под действие Закона Российской Федерации от 15.04.1993 №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» сохраняют свои полномочия в полном объеме.

На территории Дальневосточного региона осуществляют деятельность следующие территориальные органы Минкультуры России:

Дальневосточное управление Минкультуры России (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.4) – осуществляет деятельность на территории Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа, Амурской области, Магаданской области;

Приморское управление Минкультуры России (690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3а) – осуществляет деятельность на территории Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области.