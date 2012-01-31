Глава ВАС РФ предложил прослушку судей

Создание служб собственной безопасности в судах глава ВАС РФ Антон ИВАНОВ видит одним из элементов стратегии развития арбитражной судебной системы на ближайшие годы. Об этом он заявил на встрече с представителями российских и зарубежных СМИ.

Функциями таких служб, по мнению Иванова, должны стать сбор сведений о судьях и выявление конфликта интересов в процессе профессиональной деятельности последних. Смысл предлагаемых главой ВАС новаций - борьба с коррупцией, которую Иванов назвал основной проблемой наших судов, в том числе и арбитражных. «Надо, чтобы в судах работали честные люди, - сказал он. - Но как это обеспечить на практике, возможностей пока не вижу, - признал глава ВАС».

Наиболее резонно, считает Антон Иванов, создать службы собственной безопасности с функциями, например, прослушки телефонов, в самом судебном сообществе и под судейским же контролем. Они не будут многочисленными, поскольку нет нужды вести оперативную работу в отношении всех людей в мантиях, а лишь тех, о ком поступают тревожные сигналы и жалобы, пишет Pravo.ru.

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