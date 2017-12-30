Александр Галушка: Из личного вклада каждого дальневосточника и складывается история региона

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поздравил дальневосточников с Новым годом

"Дорогие дальневосточники! От всей души поздравляю вас с Новым годом!

По доброй традиции мы всегда стремимся встретить этот самый любимый семейный праздник в кругу самых близких людей. Мы вместе подводим итоги, радуемся нашим успехам и строим планы на будущее.

Каждому из нас уходящий 2017 год дорог чем-то своим, особенным. Созданием семьи, рождением ребенка, новыми встречами и открытиями, профессиональными успехами и достижениями. Именно из всех этих побед, из личного вклада каждого человека и складывается история Дальнего Востока, нашей великой Родины – России. У нас в регионе живут открытые, доброжелательные, сильные духом люди, которые очень любят свою землю и своим трудом с каждым днем делают её еще прекраснее. Глубоко убежден, с такими людьми у Дальнего Востока большое будущее!

Дорогие друзья! Дальневосточники первыми встречают Новый год в стране. В эти чудесные дни давайте пожелаем друг другу счастья, успехов, удачи и вдохновения! Пусть в каждом доме царят любовь и взаимопонимание! Пусть будут всегда здоровы наши родные и близкие! Пусть сбудутся все наши самые заветные мечты!

С праздником, Дальний Восток! С Новым, 2018 годом!

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока А. Галушка.