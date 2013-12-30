2013 год окончательно закрепил за Владивостоком условное звание столицы региона

Когда мы говорим о Дальнем Востоке как о чем-то едином, в этом есть немалая доля искусственности. Территории, объединенные под маркой «ДФО», - пространство огромное и разорванное в силу инфраструктурных и экономических причин. Впрочем, других терминов у нас все равно нет.

Нередко под Дальним Востоком подразумевается юг региона – Приморье плюс «большое Приамурье» от Благовещенска до Николаевска-на-Амуре. На этой территории проживает добрых две трети дальневосточников, она связана автомобильными и железными дорогами. Здесь по ряду причин чаще всего что-то происходит.

Всю эту преамбулу можно свести к одному откровенному до циничности тезису: Дальний Восток – это Владивосток и Хабаровск. Все остальное – прекрасная, важная, неповторимая, но периферия. В этой – прихрамывающей, но лучшей нет - системе координат мы и попробуем подвести итоги ушедшего 2013 года.

Владивосток-3000

Год 2012-й был годом для Дальнего Востока, и прежде всего для Владивостока, саммитовским, триумфальным. 2013-й - год послесаммитовский: головокружение от успехов сменилось отрезвлением с неизбежным похмельем.

В этом году с опозданием сданы театр оперы и балета, спорткомплекс «Фетисов Арена»… Не сданы скандальные недострои - пятизвездные отели «Хайятт». Не закончены очистные сооружения во Владивостоке, океанариум на Русском. Зависли разрекламированные «суперверфи» на юге Приморья (о строительстве одной из них - с участием китайских партнеров - ничего не слышно; из второго проекта вышел корейский партнер – Daewoo, и судьбу непостроенной верфи решал лично президент Путин, приказавший передать объект «консорциуму частных инвесторов»).

Доктор экономических наук Александр ЛАТКИН так оценил итоги саммита АТЭС: «Владивосток получил хорошую международную рекламу. Инфраструктура города, прежде всего транспортная, улучшилась. Модернизирован аэропорт. Сам город, мне кажется, стал чище. Вот, пожалуй, и все плюсы…» Среди минусов – не только недострои. «Экономического эффекта от саммита нет. Судоверфи не построены, завод по сжижению газа, как выясняется, заработает лишь в 2017 году, мощность нефтехимического комбината под Находкой составит не 20, а 4 млн тонн в год. Ожидался приток инвестиций извне, но, кроме завода «Хендэ» по производству электрооборудования, на котором сейчас тяжелое положение из-за проблем со сбытом продукции, ничего крупного не видим», - говорит Латкин.

Азартные нефтяные игры

В числе прочего теперь Приморье перетягивает с Сахалина на себя и нефтегазовое одеяло. Зарегистрировано ООО «Газпром СПГ Владивосток», которое займется возведением завода сжиженного природного газа (СПГ) в бухте Перевозной Хасанского района. Газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» дотянут до Владивостока, и это не предел: он продолжится минимум до Перевозной, максимум – до корейской границы. Введено в строй Киринское газоконденсатное месторождение на северо-востоке Сахалина, продукция которого должна пойти в «приморский» газопровод.

Под Находкой, где финишировал нефтепровод из Восточной Сибири, идет строительство нефтехимического комбината. Само наличие нефте- и газопроводов автоматически выводит Приморье в приоритетные регионы – даже если бы здесь не было леса, рыбы, портов, военно-морского флота и всего остального.

Муравьиная зона

Еще одна потенциальная приморская точка роста – игорная зона «Приморье» между Владивостоком и Артемом, которую сегодня называют «интегрированным курортом», давая тем самым понять, что на берегу Уссурийского залива появятся не только казино и прочий разврат, но и горнолыжные трассы, аквапарки, гостиницы.

Несколько лет здесь, в бухте Муравьиной, ничего не происходило, но процесс наконец пошел: компании Summit Ascent Holdings и Melco из Макао приняли решение вложить 700 млн долларов в развитие объекта. Первый иностранный инвестор налицо, дело государства – проложить дороги, инженерные коммуникации и т. п. Не все идет гладко: под стражей оказался гендиректор ООО «Первая игровая компания Востока» (партнер названных иностранных компаний) Олег Дроздов, подозреваемый в хищении на других стройках саммита. Но таким поворотам в сегодняшней России удивляться уже не принято.

Зафонило

Экологи из числа наиболее принципиальных поспешили заявить, что Приморье превратится в радиоактивную свалку – не видать, мол, нам ни природы, ни инвестиций, ни туристов.

Но на самом деле новость о проектировании центра Росатома по переработке радиоактивных отходов на территории закрытого города Фокино хорошая: останки атомных подлодок, накопленные за полвека эксплуатации, попросту лежат в траншеях. Теперь у государства дошли руки до того, чтобы весь этот мусор переработать и безопасно захоронить. Возможно, этот шаг связан с курсом на ускоренное развитие юга Приморского края: если мы говорим о туристах и «центре международного сотрудничества», у нас все должно быть чисто.

После саммита – хоть потоп

Отдельной темой стало великое приамурское наводнение 2013 года, в каком-то смысле созвучное саммиту-2012: все «бонусы» получил Владивосток, все «минусы» - Хабаровск и прилегающее Приамурье.

Потоп стал одним из поводов для смещения «непотопляемого», как казалось, Виктора Ишаева с обоих постов – полпреда и главы Минвостокразвития. Кремль расстался с Ишаевым предельно уважительно.

Вместо Ишаева теперь возникли, с одной стороны, полпред Трутнев, с другой – министр Галушка. В соответствующих структурах началась «зачистка» «ишаевских» - просто у нас так принято: приходит новый начальник и расставляет «своих». Сходные процессы происходят в отдельно взятом Приморье: соратники экс-губернатора Дарькина, стоявшего у руля края 11 лет, покидают свои посты.

Ближнее зарубежье

Прошедший год принес несколько хороших новостей в части отношений с ближним зарубежьем, под которым на Дальнем Востоке понимаются не Украина или Казахстан, а Китай, Япония, Корея.

Несмотря на «курильский вопрос», с Японией удалось упростить визовые отношения. Между Россией и Южной Кореей с 2014 года вообще вводится безвизовый режим. С Китаем отношения традиционно хорошие…

Впрочем, считать отношения с ближайшими соседями безоблачными не получается. Например, эксперты то и дело отмечают исход из Приморья китайцев (и бизнесменов, и туристов) и замещение их гастарбайтерами из Средней Азии. «Главное, из-за чего ушли китайцы, - рост уровня жизни в самом Китае… Раньше они рассматривали Дальний Восток как место, где можно заработать деньги. Сейчас… китайцев уже не тянет к нам на заработки. Они боятся нашей преступности. Они создали у себя такие зоны отдыха, каких нам не видать. Их уже не прельщают наши условия», - говорит профессор Латкин. Доктор исторических наук Виктор Ларин указывает: в России до сих пор нет «внятной китайской политики». «Мы, с одной стороны, боимся Китая, с другой – считаем, что с Китаем нужно дружить… Я считаю, что Россия заинтересована в продолжении экономического роста в Китае», - говорит Ларин.

Но инвестором номер один в Приморье по праву считается Южная Корея. Хотя и тут не все гладко – взять тот же выход корейской Daewoo из проекта по возведению в Большом Камне судостроительной верфи «Звезда-DSME». По оценке доктора экономических наук Александра Левинталя, это произошло «ввиду недостаточно эффективного менеджмента со стороны ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», срыва сроков подготовки необходимой документации к началу реализации проекта».

Что уж говорить о непредсказуемой КНДР. Мегаидеи - объединить железные дороги Кореи и России или продолжить сахалинский газопровод до юга Корейского полуострова – пока остаются идеями во многом из-за политических сложностей с Пхеньяном. Есть, правда, прогресс: осенью был открыт железнодорожный участок «Хасан – Раджин», рассматривающийся в качестве первого шага по восстановлению Транскорейской магистрали.

Зато повышенную активность демонстрирует приморский губернатор Миклушевский: заявил о создании «рыбного» и «угольного кластеров», взял курс на улучшение инвестклимата. Под занавес уходящего года приморское Заксобрание приняло целый пакет законов, направленных на привлечение инвесторов. Ожидается, что «налоговые каникулы» для инвестора начнут работать уже в 2014 году.

Стратегические «хотелки»

Нельзя сказать, впрочем, чтобы за пределами Владивостока не происходило ничего масштабного. Надежды Амурской области связаны со строительством космодрома «Восточный», который мог бы стать настоящим локомотивом (правда, в мае 2013 года полпред-министр Ишаев выражал недовольство ходом стройки). Близка к реанимации идея строительства моста на Сахалин, который помог бы сахалинцам преодолеть островной синдром и позволил бы наладить новый транспортный коридор из Японии. Проект «БАМ-2» тоже получает новое дыхание.

Хочется верить, что Дальний Восток стоит на пороге основательной перезагрузки - тут речь даже не о федеральных миллиардах, а об изменении самого взгляда на регион. Не случайно Юрий Трутнев, став полпредом президента в ДФО, с ходу заявил: «…Сегодня целостной системы развития Дальнего Востока просто нет… Мы с Александром Сергеевичем Галушкой договорились, что обязательно создадим экспертный орган, пригласим туда разных умных людей… А потом уже… создавать то, что, надеюсь, будет называться программой развития Дальнего Востока… Я думаю, что эта работа на полгода». То есть новая программа развития ДФО должна появиться примерно к началу второго квартала 2014 года.

Признавая правоту ученых, мы все-таки хотели бы увидеть в заявлении Трутнева позитив; хотели бы верить, что будет разработана не «еще одна стратегия», а действительно новый взгляд на восточную треть России.

Столицы на разрыв

Уже в самом конце декабря стало известно, что Министерство по развитию Дальнего Востока, в настоящее время базирующееся в Хабаровске, дополнительно разместится и во Владивостоке, но столицей округа останется Хабаровск.

По словам министра Александра Галушки, такое решение принято в связи с реализацией новой стратегии развития ДФО.

Однако, как на днях сообщил сайт ZRPRESS.RU, некий чиновник Минвостокразвития на условиях конфиденциальности сообщил, что, дескать, команде больше по душе «продвинутый и бурно развивающийся портовый Владивосток, нежели консервативный и малоперспективный Хабаровск», и новоиспеченные сотрудники министерства всячески настаивают на переезде. Кроме того, министру вроде как не очень уютно работать рядом с новым же полпредом, который имеет намного больший политический вес, чем Галушка. А некий допофис в Хабаровске останется в основном для того, чтобы не снижать административный вес Хабаровска и не обижать хабаровчан, привыкших к столичному статусу своего города. Повторяем, это всего лишь непроверенная информация, высказанная под занавес года.

Василий МАКАРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.