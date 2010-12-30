Судебные приставы ломают каникулы

Более 3 тысяч жителей Приморья не смогут пересечь границу из-за неоплаченных долгов, считают в приморском управлении Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщила пресс-служба приморского УФССП, только за неделю до наступления новогодних праздников приставы Приморского края вынесли 59 постановлений о временном ограничении права выезда за границу в отношении граждан, не исполнивших обязательства, наложенные судом или специально уполномоченными органами на общую сумму 85,5 тыс. руб.

Досье «ЗР»:

В 2010 году мера принудительного воздействия коснулась около 4 тыс. граждан. По состоянию на 27 декабря 2010 г. судебными приставами вынесено 560 постановлений об отмене ограничения в связи с погашенной задолженностью на общую сумму 63 тыс. 694 руб.

Остальным же гражданам, а их более 3 тыс., кто по каким-либо причинам не исполнил требования исполнительных документов, заграничные поездки придется отложить.