Этот день мы приближали как могли

Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается… Именно так и случилось год назад, когда 85-летняя участница Сталинградской битвы, старший лейтенант запаса Евгения КЕЙВ, услышала обещание президента страны о том, что в юбилейный год Победы все фронтовики будут обеспечены квартирами.

...Родственники – в мэрию. Но опоздали - формирование списков фронтовиков, нуждающихся в улучшении жилищных условий, закончилось. Велели собрать безногой бабушке еще килограмм дополнительных бумаг - и до лучших времен. Семья обратилась в редакцию.

Мы встретились с бывшим офицером Евгенией Викторовной Кейв в крошечной «двушке» на улице Пологой, где она жила с семьей внука. И фронтовичка рассказала о своей горькой судьбе. О фронте. О своем военно-полевом романе, который закончился для неё так же, как и для тысяч молоденьких женщин, ушедших добровольцами на войну. Любимый оставил Евгении и память о себе – дочь. Так и растила её мать одна. И так все как-то жизнь складывалась, что Евгения Викторовна никогда не имела собственного жилья – руки не доходили, да скромность не позволяла. После смерти дочери участница Сталинградской битвы осталась на руках у внука….

В те январские дни мы в редакции размышляли – к кому бежать за помощью. Бежать не пришлось. Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, депутат краевого Законодательного Собрания, позвонила сама: «Надо что-то делать…Не ждать же ещё год». Нам было приятно, что депутат читает газету. Но были просто счастливы, когда она с первого же разговора впряглась в проблему. В тот же день мы были на Пологой. Татьяна Владимировна провела в душной комнате несколько часов. Сначала слушала горький рассказ фронтовички, потом рассматривала весь её нехитрый фотоархив, что уместился в маленьком ридикюле эпохи сороковых…Потом взялась за телефон. Звонок вице-губернатору Любови ДРОЗДОВОЙ, потом еще один звонок - вице-губернатору Ирине СКОРОБОГАТОВОЙ. Созвонилась и с лидером местных единороссов Игорем КОРОЛЕВЫМ. Через пару дней уже все службы администрации края, все активисты «Единой России» знали о судьбе старшего лейтенанта запаса Кейв.

А потом мы с Татьяной Заболотной стали просто перезваниваться и при каждом удобном случае – в гости к Евгении Викторовне – перед 8 Марта, в день рождения ветерана. Накануне Дня Победы Татьяна Заболотная позвонила снова и срывающимся, как у девчонки, от волнения голосом выдохнула: «Я только что из приемной губернатора! Еще чернила не высохли на документе! Сергей Михайлович тоже все знает о нашей бабушке! Привет ей передаёт. Поехали к ней, обрадуем?»…

С подарками, цветами мы снова на Пологой. Евгения Викторовна за свою долгую жизнь наслушавшаяся обещаний, кивала, благодарила, но больше все-таки уже по-приятельски болтала с депутатом: привыкла к её визитам.

До Дня Победы оставались считанные дни. Выходит, не успевают люди к празднику….

Ну, разве что задержались самую чуточку. И в первый же послепраздничный рабочий день на Пологую явилась целая делегация. По одним только лицам, по огромным букетам цветов, по красочным коробкам с подарками старушка поняла все: «Неужели получилось?».

- Да мы уже подбираем квартиру, - рассмеялась Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, директор департамента соцзащиты населения края.

И старшему лейтенанту Евгении Кейв вручили сертификат на получение федеральных средств на квартиру….

….Семья въехала в огромную, просторную, с видом на море квартиру. Готовится к Рождеству. Уже сделан ремонт, правда, вещи пока не распакованы – успеется. По сравнению с улицей Пологой – дворец. У бабушки комната с лоджией и на два окна. Ёлку привезли гости. Обычно немногословная Евгения Викторовна в этот день тараторила без умолку, вплескивала руками, разглядывая подарки, тут же опробовала новенькую инвалидную коляску – подарок от управляющего Приморским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Игоря КОРОЛЕВА.

Евгения Викторовна по-женски кокетливо примеряла обновки, которые ей принесла лично от себя Татьяна Владимировна… Видя, как счастлива старушка, Заболотная вдруг заговорила совсем не дежурные слова… О страхе перед войной, о благодарности фронтовикам и о вине целых поколений перед ними, о том, что чужого горя не бывает. Опытная в речовках депутат сбивалась, терялась, отошла к окну….

…За окном была зимняя сказка… Падал восхитительный снег… Пахла, отогреваясь, ёлка. Дай, думаю, тоже полюбуюсь. Встала рядом и увидела: Татьяна Заболотная сглатывает слёзы. Я не спросила – от радости ли, что принесла в дом фронтовички маленькое счастье, от горечи ли утрат – миллионы наших соотечественников ушли из жизни, не дождавшись от Родины «спасибо», в приютах, брошенные детьми, забытые государством. Или от личного горя: девочкой она навсегда запомнила, как умирал от старых ран её дядя-фронтовик. Мне захотелось обнять в сущности чужую женщину. Постеснялась.

Вот и говорят: под Новый год, что ни пожелается…