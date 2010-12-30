Песнь про зайцев… и карликовых кроликов

Четырехлетний Макс висел на качелях домашнего спортуголка и самозабвенно горланил: «Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу…» В роли гермошлема выступал детский сноубордический. «Макс, не пугай зайцев, - пыталась навести порядок мама Олеся, вися на «мобильнике» и ведя переговоры с очередным претендентом на приобретение крольчонка породы карликовый рекс. В это время годовалый Стас тщетно пытался этих рексов ловить и водворять в клетки.

Картина маслом. Мы только что общими усилиями закончили фотосессию на тему «Встреча Нового года - Года кролика». Кроликов в семье сейчас три штуки, еще три крольчонка в срочном порядке были распроданы. Видимо, пойдут на новогодние презенты. Кроме восточного символа в квартире проживает зеленый попугай Рино, Венесуальский Амазон и черный беспородный кот невероятных размеров по кличке Маркиз.

«По правде говоря, он только на зов «рыбу будешь» отзывается. Он нам вместе со съемной квартирой достался, - заканчивает представление всего состава семейства мама Олеся. - Папа на работе, он еще собаку хочет завести, а то по вечерам выгуливать некого. Мы только осенью во Владивосток из Санкт-Петербурга перебрались. Года на два, муж по службе, а мы с ним. Пришлось всю живность с собой везти. Специально авиакомпанию выбирали, которая спокойно относится к перевозке домашних животных. И то с кроликами вышла история. Их по внутренним документам к хищникам (!) причислили и грузить на борт отказывались. Ругалась с московским представительством «Трансаэро», доказывала, что мои зайцы – это не хищники и не грызуны, это зайцеобразные. Я по профессии ветеринар, наверное, это какую-то роль в переговорном процессе сыграло. Сотрудники авиакомпании просветились на предмет зоологии и внесли поправки во внутренние правила. В итоге карликовые рексы на Дальний Восток таки прибыли!».

Кролики прехорошенькие, взрослый весит около полутора килограмм, размером с котенка-подростка, детская игрушка по жизни. И у взрослых не возникнет проблемы, описанной в известном анекдоте: «Идет мужик по базару, ведет на поводке медведя. – Куда идешь? - Да вот, ищу того товарища, который моему пацану этого хомячка продал».

Интереса ради сравнила цены на кроликов декоративных и, так сказать, сельскохозяйственных. В первом случае чем старше кролик, тем дороже, во втором – наоборот, пересчет-то уже на вес идет. Цены на декоративных, в зависимости от породы, – от 500 до 3000 рублей за штуку. Во Владивостоке популярны ангорские, «бабочка», вислоухие, калифорнийские. Рексов, с роскошной родословной и редкими окрасами, завезли впервые. Частных заводчиков, специализирующихся только на разведении декоративных кроликов, в городе нет. Кролиководы-любители дружат домами, занимая очередь на тот или иной экземпляр как за щенком. Хотя особой разборчивости к родословной, по словам Олеси, проявлено не было: «Здесь люди приобретают крольчонка, чтобы было кого поласкать-потискать. В Питере мне из Москвы звонили заводчики, записывались в очередь. Та дымчатая девочка, что произвела бы фурор среди знатоков своим экстерьером и родословной, во Владивостоке была продана просто за вызываемую эмоциональную реакцию. Ой, какая хорошенькая! Берем! Ой, у вас еще кошка! (это на нашего Маркиза). А у нее котята будут?».

Меня, как человека, знающего о существовании кроликов только по воспоминаниям о пуховой кроличьей шапке, связанной бабушкой для посещения внучкой детского сада, интересовали вопросы содержания. Если кролик скачет по комнатам, должна ли я скакать следом с веником и совком? Оказалось, что нет. Кролики животные чистоплотные, их приучают к лотку точно так же, как котят. Если кроль живет в клетке, то он справляет нужду только в один угол, туда и ставят лоток с «кошачьим» наполнителем, чтобы не было запаха в квартире. Для живущих на вольном выпасе, в квартире, такой же лоток можно поставить в туалете. Однако знатоки советуют все-таки выгуливать питомца под присмотром. Животина может закусить электропроводкой со всеми вытекающими или подгрызть ножки любимого дивана.

Кормить символ года не сложно. И главное в рационе вовсе не морковка, а сено. Рексы, как оказалось, продаваемое в зоомагазинах сено не уважают. Пришлось искать поставщика продукта, закупили мешок у «лошадников». Второе по важности блюдо – комбикорм, с ним владельцам тоже придется поэкспериментировать. И только на третье вместо компота – морковка и яблоки. Еще питомцу в клетке нужны будут веточки, чтобы мог зубы стачивать. Стоматологическая проблема для кроликов основная. Могут случаться и всякие переломы, когда животное неудачно спрыгнуло с дивана или спасалось бегством под шкаф от любимого пса. В остальном же, если крольчонка привить и протравить глистов, то символ наступающего года в содержании весьма неприхотлив. Живет лет семь-восемь, размножаться может с шести месяцев. Так что читатели, имеющие склонность к математике, могут под звон бокалов подсчитать чистую прибыль от разведения кролей. Скажем, берем двух рексов за 2500 рублей штука и через семь лет получаем… В денежном эквиваленте подсчитайте сами. Мне их просто нравится морковкой кормить, потому что усы топорщатся!