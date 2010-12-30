Городской новогодний праздник «С Новым годом, Владивосток!» пройдет 31 декабря с 19 до 21 часа на площади Борцов Революции.

«Гостей праздника ждет немало приятных сюрпризов и масса положительных эмоций, - отмечает генеральный директор МАУ «Центр культуры «Владивосток» Вероника Ильина.

Подготовка к мероприятию идет полным ходом. На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы - группы «Талисман», «Легенда», «Алфавит», «Вече» и другие коллективы нашего города.

Еще одним подарком гостям праздника станет незабываемое «Файер-шоу». Кроме того, в праздничной программе - Дед Мороз и Снегурочка, хор Санта-Клаусов, ростовые куклы (тигр, леопард, заяц, кролик, лисичка), попурри из всеми любимых песен из кинофильмов Гайдая и зажигательных композиций 70-х годов и многое другое.

Весь вечер для владивостокцев будет работать «Новогодняя почта». Поздравления с наступающим Новым годом обретут необычную форму - видеописьма, репортажи, смс-сообщения и обычные, написанные на бумаге письма. Так, видеописьмо с поздравлениями придет от музыканта Ильи Лагутенко. Благодаря телемосту впервые владивостокцев поздравят с Новым годом в онлайн-режиме жители Благовещенска, Сахалина, Магадана и Хабаровска.

Кроме этого, на протяжении всего вечера со зрителями будет работать ансамбль «Криница», в программе - игры для детей и взрослых, хороводы, командно-эстафетные конкурсы, народные затеи и призы самым активным участникам программы.

В завершение праздничной программы с Новым годом горожан поздравит глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, а в 21.00 все желающие смогут полюбоваться красочным новогодним фейерверком, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.