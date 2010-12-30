Программа развития ДВФУ до 2019 года подписана председателем Правительства РФ

Одно из главных событий 2010 г. в Приморье – назначение ректора Дальневосточного федерального университета и утверждение программы развития ДВФУ (17 декабря окончательный вариант программы подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН). Таким образом, федеральный университет, строительство которого идет на Русском острове, постепенно обретает не только внешние очертания, но и внутреннее содержание. А первый миллиард на развитие университета поступит на счета ДВФУ до конца этого года. Как рассказал после возвращения из командировки в Москву ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, идеология программы развития университета была принята сразу и в Министерстве образования, и в Минрегионразвития. У экспертов аппарата правительства также замечаний к общему содержанию программы не было, возникали лишь частные юридические вопросы. В итоге программа подписана, и теперь можно приступать к ее реализации.

«Программа рассчитана на 10 лет - с 2010 по 2019 год и построена по ярко выраженному инвестиционному принципу. Она включает два периода - первые пять лет программу финансирует государство по одному миллиарду рублей в год, вторые пять лет - это уже в чистом виде средства университета, которые должны генерироваться вузом благодаря первоначальным вложениям со стороны государства», - сказал ректор ДВФУ на пресс-конференции, посвященной подписанию программы.

Для того, чтобы вложенные средства уже через пять лет принесли отдачу, ректор ДВФУ намерен в первую очередь инвестировать в людей.

«Мы проанализировали программы развития национальных исследовательских университетов, тот опыт, который российская образовательная система получила в ходе реализации инновационных образовательных программ, и пришли к выводу, что в целом есть перекос в сторону покупки оборудования. И пока это не приносит желаемого результата. Поэтому в нашей программе мы делаем акцент на вложения в человеческий капитал – из 5 млрд 3 мы планируем направить именно на это», - сказал ректор.

Эти средства, по словам Владимира Миклушевского, будут направлены на обучение преподавателей английскому языку – уже через три года ректор планирует достичь в вузе реального двуязычия, а также на длительные зарубежные стажировки в ведущих зарубежных вузах.

Дополнительные средства на строительство второй очереди университета ДВФУ планирует получить от продажи зданий вузов Приморья, которые вошли в состав ДВФУ. Принципиальная договоренность об этом есть у руководства вуза с вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, сейчас прорабатывается концепция этих инвестиций.

Не может обойтись вуз и без хороших студентов – их планируют мотивировать на хорошую учебу и участие в научной деятельности грантами, которые ДВФУ будет выплачивать из собственных средств. А уже в приемную кампанию 2011 года ДВФУ из внебюджетных средств готов компенсировать проезд до Владивостока абитуриентам с высокими баллами по ЕГЭ из других регионов России. Рост числа иностранных студентов пока сдерживает недостаточное количество мест в общежитиях, однако с переездом в новый кампус их число должно значительно увеличиться (до 25% от общего числа студентов).

Но для того, чтобы приемная кампания 2011 стартовала вовремя, сейчас всем четырем объединяемым вузам предстоит очень сложная и кропотливая работа по объединению.

До 1 сентября будет протекать процедура организационной перестройки университета. Из множества институтов и факультетов будет создано 9 школ (Школа технологий и инженерии, Школа естественных наук, Школа гуманитарных наук, Школа бизнеса и менеджмента, Школа педагогики, Школа медицины, Юридическая школа, Школа региональных и международных исследований, Школа искусства, культуры и спорта), и они полноценно заработают с 1 сентября 2011 года. При этом будут введены две новации. Первая - на уровень школ будут переданы полномочия в части организации учебного научного процесса. Вторая – вуз перейдет на управление учебным процессом по учебным программам. Сокращений в преподавательской среде ректор пока не планирует.

«В новом вузе будет примерно 7 300 сотрудников, из них 3 300 преподавателей. Мы создадим условия для всех, кто захочет встроиться в новые реалии. Я настроен на развитие существующего человеческого потенциала, это мой главный ресурс», - говорит ректор. А вот количество филиалов объединяемых вузов наверняка сократится.

«На четыре объединяющихся в Дальневосточный федеральный университет вуза в настоящее время приходится более 20 филиалов. Мы уже начали процесс анализа их деятельности, - говорит Владимир Миклушевский. - Отмечу тот факт, что, проводя эту работу, мы не будем спешить. Так как в большинстве филиалов всех объединяющихся в ДВФУ вузов обучаются, как правило, экономисты и юристы, филиалы станут отделениями Школы бизнеса и менеджмента. Таким образом, влиять на деятельность отделений, давать им оценку, анализировать качество образования, которое там дается, будет директор этой Школы. Филиал больше не будет чувствовать себя как «отрезанный ломоть». Главные критерии оценки работы филиалов, на мой взгляд, – это качество образования, которое там дается, а также востребованность тех или иных специальностей в экономике города, района, субъекта Федерации. Кроме того, мы обязательно будем общаться с администрациями муниципальных образований, где функционируют филиалы, выстраивая новую систему взаимоотношений. В настоящее время для многих своих филиалов нам приходится арендовать здания, причем по достаточно высокой цене. Это в итоге сказывается на стоимости образовательных услуг, и затраты, как правило, ложатся на плечи студентов. Полагаю, что если администрация муниципального образования заинтересована в сохранении на своей территории филиала Дальневосточного федерального университета, то она должна подумать, как сделать для нас более приемлемые тарифы на аренду зданий и т.д.».

Переезд в новый кампус состоится сразу после саммита АТЭС и займет около года. Но уже сейчас руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) подыскивает стратегического партнера для внедрения в вузе системы смарт-кампуса.

«Это система, которая поможет управлять учебным процессом и кампусом как таковым. Она включает интегрированную информационную систему университета: универсальную электронную карту, сервисы электронного университета, корпоративный и образовательный порталы», - говорит ректор университета. – Я придерживаюсь мнения, что не нужно изобретать велосипед. Достойные системы в мире есть, их нужно покупать и внедрять».