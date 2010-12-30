Кого приморцы назначили бы Дедом Морозом для исполнения своих желаний?

Любая мечта осуществима, если сильно захотеть и... обратиться к правильному Деду Морозу. «Кого бы вы назначили на должность Деда Мороза для исполнения своих желаний?», - с таким вопросом «ЗР» обратился к своим читателям.

Ирина СОРОКА, заместитель генерального директора ЗАО «Косандра»:

- Да, и Деда Мороза теперь можно назначить? Тогда у меня будет собирательный образ Чиновника. Хочу, чтобы какой-то волшебной силой все чиновники стали беспокоиться о нашем, нечиновничьем, благополучии. Не только не чинили бы препятствий в прохождении бумаг, но и всячески способствовали бы их скорейшему подписанию. Чтобы все налоговые инспектора заботились о процветании бизнеса. Чтобы все проверяющие относились к предприятиям как к родным детям, а не как к пасынкам. Если помечтать как следует, то хотелось бы и вовсе вещей небывалых: чтобы чиновники доверяли бизнес-сообществу, а бизнес-сообщество – чиновникам. В нашей жизни часто не хватает добра и какой-то наивности… Ой, кажется, я что-то не то говорю, но мы же сейчас фантазируем?

Виктор ГАЛКИН, художественный руководитель Приморского краевого театра молодежи:

- Будь моя воля, я бы назначил Дедом Морозом мэра Пушкарева. Чтобы он взял и лично прошелся по всем улицам Владивостока. Не только по центральным, но (мы же в сказке?) по каждому крохотному проулочку. И, пройдясь и пообщавшись с людьми, которые любят этот город и не уезжают из него не смотря ни на что, принял бы соответствующие меры (мы же в сказке?). Ну, или назначил бы отряд Снегурочек. Это о наболевшем. Еще хотелось бы выбрать Дедом Заинтересованного и Внимательного Зрителя. У театра готовятся премьеры «Маленькие комедии», «Агасфер». Социальную сказку «Терем-теремок» покажем в 1000-й раз. В ней, как и во всякой сказке, 70% правды. Приходите. Желаю всем Любви и Здоровья. Поменьше обижаться, побольше прощать.

Светлана РУСНАК, директор выставочного центра музея им. Арсеньева:

- Конкретной фамилии назначенца не назову, поскольку в музейных проектах принимают участие множество людей. Часто на добровольной основе. Хотя, может быть, это образ Дарителя? В этом году коллекция выставочного центра музея им. Арсеньева пополнилась собранием городских костюмов. Жители Владивостока, пришедшие посмотреть на наш совместный проект с Александром Васильевым «100 лет костюма в истории города», прониклись настроением известного коллекционера и стали приносить в музей чудом сохранившиеся наряды. В основном, конечно, 70-х годов. Наряды молодости: брюки-клеш, трикотажные платья, мини-юбки… Эти костюмы словно возвращают посетителей в то время, когда наши мамы были юными, а модельеры Дома моды на Второй Речке действительно были законодателями мод. Впрочем, к образу Дарителя я обратилась не только в связи с продолжением этого проекта. Первоначально коллекции музея так и составлялись, из пожертвований горожан. Я искренне рада, что эта добрая традиция вернулась в наши дни. У музея, так сказать, коллективная душа. Если наши проекты не интересны жителям края, то для кого мы работаем? Приходите, пожалуйста, общайтесь, встречайтесь. Жизнь станет ярче и глубже.

В наступающем 2011 году выставочный центр приготовил несколько сюрпризов. В том числе совместный проект с «Альянс Франсез» и Парижским музеем высокой моды «Мода и текстиль в Париже» (фотографии 1860-1880 гг). И второй многообещающий проект – экспозиция подлинников Сальвадора Дали!

Татьяна ОБУХОВА, директор магазина «Живая планета» на Хабаровской:

- Я хоть уже давно взрослая, но до сих пор верю в сказки. И для меня Дед Мороз – по-прежнему добрый волшебник, которого нельзя увидеть, но который может исполнить любые желания и в большом количестве. А своих желаний у меня немало! Что же касается желаний профессиональных, я очень хочу, чтобы росла наша розничная сеть «Живой планеты», до сказочных размеров увеличивался магазин на Хабаровской и его ассортимент и компания процветала. А ещё очень хочется, чтобы нас всегда помнили и любили постоянные покупатели и присоединялись новые. Помните, именно питомцы делают вашу жизнь красочной, веселой, доброй и теплой. А мы поможем обрести вам пушистое счастье!

Марина КАМЕННАЯ, директор ООО «Шамора.Инфо»:

- Конечно же, я бы назначила Дедом Морозом Любителя Активного Отдыха. Хотя, сказать по правде, сейчас спрос и так превышает предложение. В Приморском крае не так много благоустроенных круглогодичных баз отдыха. Там, где есть отапливаемые домики с удобствами, из зимних развлечений только горка-ледянка для детей, в лучшем случае лыжня. Популярные места горнолыжного отдыха в Шкотовском районе – Лукьяновка, Анисимовка – уже зарезервированы. Любители активного отдыха стали разборчивее: экстрим экстримом, а вечером, чтобы был душ и теплый туалет. Еще желательны баня и камин. Перестали пользоваться массовым спросом базы отдыха, отстроенные по типу молодежных общежитий. Люди хотят провести время в своей компании, а благоустроенных домиков нет. Сдача домов частного сектора на праздники тоже не выход из положения - удобства на улице и топить нужно самим. На такое предложение охотно соглашаются только студенты, у молодых людей энергии много. Так что, кроме назначения Дедом Морозом Любителя Активного Отдыха, я бы еще добавила второго – Строителя Комфортных Круглогодичных Домиков. Впрочем, это не сказка. Со временем образуется.

Сергей МАТВИЕНКО, директор ООО «Автоклуб М-20»:

- Я бы Дедом себя назначил. Если хочешь, чтобы что-либо было сделано хорошо, сделай это сам. Бизнес дело рискованное, каждый сам за себя отвечать должен. Хотя для моего автоклуба время сейчас самое подходящее. На дорогах гололед, и к нам часто обращаются за помощью по членским карточкам. Случается какая-то поломка в дороге, нам звонят, мы высылаем специалиста или сразу эвакуатор. Пришлось даже расширить сеть – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. Эвакуатор вообще по всему Дальнему Востоку организовываем, главное джип слишком далеко в тайгу не загонять (смеется).

Вера ГЛАЗКОВА, директор галереи современного искусства Арка:

- В Деда Мороза уже не верится, но позитивные и эффективные мысли и желания могут стать реальностью, если уровень эмоций высок, как в детстве. Так что доверяю полномочия себе и создаю правильный настрой, что требует особой работы над собой.

Наталья ВИТКОВСКАЯ, директор Дальневосточного центра экономического образования:

- В моем случае одним Дедом не обойдешься. Нужно, по крайней мере, два. Один для исполнения личных желаний, второй – для социально ориентированных проектов. Для себя самое время загадать какого-нибудь Домашнего Доктора. В текущем году было столько дел, что здоровье немного расшаталось. Надо бы отдохнуть и собой заняться.

А для моих социально ориентированных проектов важен Человек с Активной Жизненной Позицией. Дальневосточный центр экономического образования в Приморском крае реализует международную бизнес-образовательную программу «Достижения молодых» для школьников и студентов. Во Владивостоке и Уссурийске были проведены деловые игры «Идеи без границ». Для лидеров молодежных организаций и объединений прошли семинары «Инвестирование». Эксперты, сотрудничающие с Центром в образовательных инициативах, постарались создать для ребят творческую среду. Такие условия, чтобы молодежь поняла принцип: «Жизнь – это игровая площадка, проявляйте инициативу!» Играть же будет только Человек с Активной Жизненной Позицией.

Ирина ЗЕЛЕНКОВА, главный врач МУЗ «Детская больница №3», г. Владивосток:

- Естественно, у больницы множество проблем, но сейчас хочу акцентировать внимание только на одной. У нас есть мальчик Елисей Фоменко, родился в марте 2010-го с пороком развития («эвентрация мочевого пузыря»). Родители, сославшись на невозможность по финансовым обстоятельствам оперировать сына, от мальчика отказались. Ситуация такова, что если в ближайшее время Елисея не прооперировать, то он останется инвалидом. Проведение операции возможно бесплатно, в Москве, по квоте НИИ урологии. Однако нужны деньги на авиабилеты и проживание сопровождающего лица, на одну операцию - 143000 рублей. Операций нужно сделать три, через определенные промежутки времени. Всего - 429000 рублей. Нам пытается помочь Rotary International, ассистент губернатора округа 5010 Михаил Батхан уже собирает деньги. Как было бы хорошо назначить Дедом Морозом Доброго и Финансово обеспеченного человека, который бы помог нам спасти Елисея. Мальчик-то здоровый, если устранить эту проблему, то через несколько лет о ней будут напоминать только операционные отчеты. И усыновитель на такого красавца найдется. Посмотрите, какие кудри!

Иван ЕГОРХИН, ведущий «Авторадио»:

- Меня уже самого назначили. Веду новогоднее увеселительное шоу на центральной площади Владивостока. Ну, и уже десять лет исполняю роль Деда Мороза для своих детей. Младшая пока верит. Если же пофантазировать, то я бы назначил Дедом какого-нибудь Волшебника, способного сохранить нашу веру в Чудеса как можно дольше. Когда человек маленький, мир кажется и ярче, и добрее, и увлекательнее. Потом что-то происходит, и Чудеса перестают случаться. Хотя, казалось бы, можешь куда больше.

Сергей КАВЕРИН, предприниматель:

- Что-то про бизнес накануне праздника говорить не хочется, а про личную жизнь неудобно. Хотя у меня есть что сказать не Деду Морозу, а Снегурочке. Пусть превратится в Добрую Волшебницу, оберегающую человеческие взаимоотношения. Мы так часто заняты сами собой, или делами, или имитацией дел, что забываем о своих близких. Пусть в следующем году у каждого рядом будет любимый человек, ради которого стоит и жить, и работать.

Артем ЛАГУТА, мотокроссмен, СК «Восток»:

- Для меня уходящий год был очень напряженным. В августе на отборочном этапе, проходившем в Войенсе (Дания), я выиграл финальную гонку и прошел в мировую серию Гран-при. Как уже говорилось на страницах СМИ и в интернет-изданиях, до сих пор это не удавалось сделать ни одному российскому мотогонщику. Надо двигаться дальше. Естественно, все мои желания связаны с личным ростом и развитием российского мотоспорта. Было замечательно узнать, что в пригороде Владивостока будет строиться «Приморское кольцо», и это будет лучшая российская гоночная трасса. Я общался со спортсменами на презентации проекта трассы, все возлагают на ее появление большие надежды. Пусть Дедом Морозом станет какой-нибудь парень, способный вдохновить на победы в спорте всех приморцев.

Максим ЮДИН, студент:

- Как насчет «пятерок» в зачетной книжке? Кого бы назначить ответственным за качество работы серого вещества… Придется себя назначать. Хотя пусть лучше Дедом будет Мегамозг, я в детстве в такую компьютерную игру любил играть. При необходимости герой мог обращаться к нему за подсказкой. Представляю, сидишь себе на экзамене и вся мировая мудрость к тебе напрямую поступает, как по шлангу. А что, Дед Мегамозг – это даже прикольно. И дырки такие в голове, под штепсель, как в «Матрице».

Александр ЛЕВИН, водитель:

- Конечно, Таджика с Лопатой. Там, куда не добралась снегоуборочная техника, поработал этот славный малый. Пусть продолжает в том же духе, ему детей кормить, а мне как-то к домам подъезжать надо. Проделываешь каждый день чудеса эквилибра. Недавно по какому-то радио крутили старую советскую песенку «Улыбнитесь, каскадеры». А что еще остается? Плакать, что ли… Так что, дорогой Дед Мороз, обеспечь каждого таджика этого города ломом и ведром для песка. Всех водителей с Наступающим!

Игорь Ли, студент:

- Главное в жизни – это Удача. Вот ее Дедом и назначим. Или Снегурочкой. И пусть каждому она улыбнется. Я, например, хочу всегда в азартные игры выигрывать. И в рулетку, и в покер, чтобы на деньги играть. Пока до хорошего специалиста дорастешь, седыми волосами обзаведешься. А я жить сейчас хочу. Удачу в студию!

Елена НИКИТИНА, директор «Альянс Франсез-Владивосток»

- Как и полагается директору «Альянс Франсез», я хотела бы обратиться к французскому «Рождественскому Папаше» (по-французски – Пэр Ноэль), который пришел из рождественской сказки для детей и является аналогом нашего Деда Мороза. Он разъезжает по воздуху в маленькой повозке, запряженной оленями. Его с нетерпением и волнением ждут дети до самого утра 25 декабря. Некоторые не забывают оставить горячий напиток для этого добряка или морковку для его оленя под елкой или на камине. Ведь у него есть только одна ночь в году для того, чтобы развезти подарки детям всего мира! Предшественником французского Деда Мороза был Сен-Николя, святой Николай, который в ночь с пятого на шестое декабря приходил во французские дома и дарил детям подарки, чаще всего шоколад. Он также был одет в красное пальто и имел белую бороду, но, в отличие от Пэра Ноэля, святой Николай ездил на осле. В некоторых регионах Франции праздник Сен-Николя отмечают до сих пор, но в современной Франции все же основным новогодним персонажем, к которому люди обращаются осуществления со своими просьбами и желаниями является Пэр Ноэль.

Другой французской традицией являются рождественские ярмарки, которые организуются повсеместно и в больших городах, и в маленьких. Посетители, которых очень много, могут купить традиционные лакомства, подарки, елочные украшения – кстати, все, что продается, это не серийное производство, а результат ручного труда, часто небольшие произведения ремесленного искусства - и согреться горячим вином. Это очень весело и создает праздничное настроение. Кстати, именно такого настроения и хотелось бы пожелать всем читателям газеты накануне праздников, и пусть французский Дед Мороз исполнит все ваши желания!

Алексей БАТУЕВ, предприниматель:

- Хочу, чтобы деньги всегда водились, чтобы в «минуса» не уходить, чтобы налоги стабильными были, чтобы поборов легальных и нелегальных поменьше было. Простые такие человеческие желания. У меня сын недавно родился, жена говорит: «Может, и второго сразу?» Я говорю: «Давай. Зачем тянуть. Прокормлю». Я поставками овощей занимаюсь, пожелать что ли моду на вегетарианство? Дед Мороз – Вегетарианец, бред какой-то. Ладно, некогда мне разговаривать. Работать надо.

Ирина ГОРЛАЧЕВА, психолог:

- Дед Мороз является традиционным посланником волшебной страны, и для меня Всё и Все, способные восхитить чудесным образом, являются такими посланниками. Доверяя любому импульсу жизни, восхищаясь чудом и, понимаю, почему Дедов Морозов должно быть много. Ведь в основном люди больше доверяют Традиции, чем волшебной реальности. Но даже сама госпожа Традиция один раз в год открывает дверь в сказочный волшебный мир, и прикосновение к чуду становится настолько явным и естественным, что его существование более никогда не вызывает сомнения. Оно затрагивает самые глубокие струны нашей души и оставляет впечатление о себе навсегда. Именно поэтому мы продолжаем верить в сказку, мечтать, ждать, писать письма Деду Морозу. Но чудо и является чудом, что всегда неожиданно и непредсказуемо. Поэтому чаще держите двери своей души открытыми: оно может к вам постучаться. И, если вы доверяете жизни (а жизнь и есть самое главное и непредсказуемое чудо), она одарит вас сверх всяких ваших ожиданий и обязательно впустит в свою волшебную реальность. И тогда эта Новогодняя ночь явится лишь одним из чудес на пути к посвящению в волшебный мир тайны.

Оксана ВЕСЕЛКОВА, менеджер:

- Мне в спорткомплексе клиенты нужны, так что пусть Дедом Морозом станет такой Мужчина Атлетической Внешности, чтобы девчонкам было на кого глаз положить. А то ходить по улицам грустно, девушек-то симпатичных куда больше.

Марина МОСКАЛЬЦОВА, президент отеля «Приморье»:

- Накануне Нового года воздух буквально пропитан ожиданием чудес, а поднимая в новогоднюю ночь бокал, мы подсознательно надеемся на то, что следующий год непременно будет еще успешнее предыдущего. Что касается бизнеса, то надо надеяться на удачу и счастливое стечение обстоятельств, но без планирования последующего года не будет и цели, к которой мы идём. Поэтому конец любого года - это постановка всех задач, в т.ч. и финансовых, которые должны быть выполнены в следующем году с учётом анализа предыдущего года. Словом, мы сами себе Деды Морозы!

Валентина ЧЕРЕПАНОВА, просто красивая девушка:

- Хочу всегда быть молодой и привлекательной. Хорошо было древним грекам, за красоту и привлекательность Аполлон отвечал. Как Деда в Аполлона переквалифицировать? У нас Волшебная Сказка или Неволшебная? Пусть Дедом Морозом будет Аполлоном. Всех с наступающим!