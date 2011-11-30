В Приморье возможен небольшой снег

На смену могучему сибирскому антициклону в Приморье пришло малоградиентное поле повышенного давления. А это значит, что местами в крае возможен небольшой снег. В прибрежных районах временами будет ветрено. Да и кратковременное потепление уже проходит – как-никак по календарю зима в среду начинается.

Вот и во ВЛАДИВОСТОКЕ уже сегодня, во вторник, резко изменится температурный фон. Днем температура на этой неделе не превысит 4-9 градусов мороза. А после захода солнца в столице Приморья холодает уже до минус 12-17. Осадков в ближайшие пять-шесть дней не ожидается.

Не будет снега на этой неделе и в ХАБАРОВСКЕ. Ну а дневная температура сохранится в пределах 12-17 градусов. В ночные часы в городе на берегу Амура воздух остывает до 20-25 ниже нуля.

Похожая погода сейчас и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Днем температура колеблется на уровне 14-19 градусов мороза. Осадков в столице Амурской области тоже не будет. Ночью же морозы крепчают до 20-26 градусов.

Похолодало в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. Теперь и дневная температура здесь минусовая – 5-8 градусов мороза. Ночами она понижается до минус 9-12. Снега на этой неделе в столице островной области не ожидается.

Сегодня, во вторник, возможен снегопад в МАГАДАНЕ. Что касается дневной температуры, то она колеблется на уровне 16-20 градусов мороза. В ночные часы в столице Магаданской области еще морознее – до 27-33 ниже нуля!

А в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ снег выпадет в среду. Днем температура здесь не превышает 2-4 градусов мороза. По ночам в столице Камчатского края холоднее – до минус 6-10.