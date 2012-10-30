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На получение премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток будут претендовать «Больничные клоуны Ха!»

30 Октября 2012, 22:15 | Дальний Восток
Первая заявка из Хабаровского края поступила в адрес Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Участие в конкурсе примет проект «Больничные клоуны Ха!» и его руководитель Александра Шевнина.

Работа заявлена в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» и представляет комплекс мероприятий, направленных на социально-культурную реабилитацию тяжелобольных детей, находящихся на длительном лечении в стационаре. Для них больничные клоуны – это не просто гости, а настоящие партнеры по играм и радости, друзья, старающиеся вернуть им детство, которого ребята в силу тех или иных обстоятельств лишены.

Стоит отметить, что волонтёрские сообщества больничных клоунов существуют в России около десяти лет, а первым российским профессионалом в этом деле стал Константин Седов, создавший в Москве специальную клоунскую школу. Узнав о существовании последней через Интернет, Александра Шевнина решила поддержать эту инициативу и создать нечто подобное в своем родном крае. Так в апреле 2011 года в Хабаровске появилось собственное объединение больничных клоунов во главе с доктором-клоуном Шуней. И теперь волонтеры, в основном такие же, как Александра, студенты-медики, регулярно навещают пациентов Детской краевой Клинической больницы и помогают им идти на поправку с помощью больничной клоунады. Кроме того, по инициативе участников проекта «Больничные клоуны Ха!» и его руководителя Александры Шевниной, под эгидой сообщества начала действовать Школа клоунов, и отныне каждый желающий может найти себя в больничной клоунаде и дарить с ее помощью радость и здоровье детям.

Напомним, подать заявку на участие в конкурсе на соискание премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно вплоть до 31 декабря, на бесплатной основе, обратившись в Исполнительную дирекцию Региональной премии, сформированную на базе коммуникационного агентства «АГТ-Восток» (luchnik@agt-dv.ru).

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ruв разделе «Региональные конкурсы», на сайте www.luchnik-dv.ru, а также у информационных партнеров Премии.

Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток

Автор: По сообщениям пресс-служб
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