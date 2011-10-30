Учет трудового стажа может заменить пенсионный возраст в РФ

Пенсионную систему России в ближайшие два-три года ждут кардинальные перемены. О том, как россияне будут получать накопительную часть пенсии, должны ли работники сами платить страховые взносы, а также об альтернативном варианте повышения пенсионного возраста рассказал заместителю руководителя редакции "Общество" РИА Новости Татьяне Виноградовой статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин в преддверии Международного семинара "Основные тенденции развития пенсионных систем в современном мире".

- Юрий Викторович, какие вопросы планируется обсудить в ходе семинара? Какая цель у этого мероприятия?

- Подобного мероприятия у нас не проводилось. На семинар приедут ведущие международные эксперты, в частности директор департамента социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) Майкл Сишон. Он является главным идеологом развития пенсионных систем в мире и определяет политику МОТ в этой сфере. На семинаре также выступят и эксперты ОЭСР, Всемирного банка и представители стран, которые вводили в свои пенсионные системы накопительный компонент, в частности это Польша, Швеция, Франция, Украина, и Германия. Нам важно услышать мнение зарубежных коллег, поскольку мы работаем над стратегией долгосрочного развития пенсионной системы до 2050 года. Хотелось бы отразить в этом документе все передовые взгляды на развитие национальных пенсионных систем, мировые тренды, чтобы стратегия не стала неким "доморощенным трудом". Тем более, в нашей стране исторически сложилось, что когда иностранные эксперты излагают свои мысли, непредвзято, объективно, они вызывают к себе особое доверие.

- Когда же мы увидим первый вариант стратегии?

- У нас нет необходимости устраивать здесь гонку. Президент поставил срок подготовки - 2012 год, а это значит, что непосредственно реализация стратегии выпадает на 2014 год. Мы прекрасно понимаем, что будет сложная дискуссия по этому поводу. Министерства социального и экономического блока всегда будут оппонировать по проблемам пенсионной системы, это неизбежно и нормально. Однако нам предстоит найти компромисс. Кстати, мы планируем попросить экспертов МОТ высказать предложения по развитию пенсионной системы в России.

- Поскольку работа над стратегией еще не закончена, как будет решаться вопрос о выплате накопительной части трудовой пенсии по старости тем, кто ее уже заработал и вот-вот достигнет пенсионного возраста?

- Те люди, которые формируют накопительную часть пенсии в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), получать ее могут уже сейчас согласно закону "О трудовых пенсиях в РФ".

Проблема с выплатами накопительной части существует у граждан, накоплениями которых распоряжаются управляющие компании. Необходимо законодательно закрепить порядок истребования из них средств пенсионных накоплений в ПФР.

Для граждан, накопивших незначительные средства, целесообразно ввести опцию получения накопительной части пенсии в виде единовременной суммы. Это вполне оправдано, поскольку речь в данном случае идет о людях, которые откладывали на пенсию по 2% с 2002 до 2005 год. Их пенсионные накопления не превышают 5% от общей суммы их трудовой пенсии. Надеюсь, что законопроект, в котором содержится данная норма, в ближайшее время будет доработан и принят в Госдуме, для того чтобы с 1 июля 2012 года уже начать реальные выплаты людям.

Только в двух случаях у людей, которые сейчас выходят на пенсию, накопительная часть пенсии может превысить 5% от пенсии: когда женщина перевела материнский капитал на накопительную часть пенсии, или, когда гражданин делал добровольные отчисления. Для этой людей целесообразно ввести возможность не только пожизненных выплат, но и иных вариантов получения своих накоплений, например, в виде срочной выплаты на определенный срок. Разумеется, исключительно по их выбору.

- НАПФ предлагает предоставить человеку право выбора: получать ли ему накопительную часть пенсии в срочном порядке или пожизненно. Как вы оцениваете эту инициативу?

- Введение срочной для выплаты пенсии для всех категорий людей в системе обязательного пенсионного страхования приведет к тому, что обязательства перед людьми не будут ничем обеспечены. В этом случае НПФы соберут со всех своих клиентов заявления о срочной выплате. Большинство людей выберет деньги в срочном порядке, остаток унаследуют родственники, а тем, кто выберет в силу закона пожизненные выплаты, из каких средств их будут производить? Более того, есть заключение МОТ, что пенсия может носить только пожизненный характер. Если мы введем десятилетний срок выплат, то эксперты МОТ при защите отчетов РФ, расценивать это как пенсию по обязательному пенсионному страхованию не будут.

- Понятно, что накануне выборов в России вопрос о повышении пенсионного возраста подниматься не будет. Но в 2012 году политики вновь вернутся к этой теме. Некоторые европейские страны уже пошли по этому пути. В стратегии вы учитываете международный опыт в этом вопросе?

- МОТ ставит принципиально другие акценты в вопросе повышения пенсионного возраста. В России это предложение пока обсуждается только в контексте дефицита ПФР. МОТ считает, что принимать решение об увеличении пенсионного возраста можно, если продолжительность жизни людей объективно увеличилась, и только с целью увеличения их пенсионного обеспечения на старости. При этом МОТ никогда не предлагала увеличивать пенсионный возраст в странах, где люди до него просто не доживают.

- Как вы относитесь к предложению ОНФ предоставить право гражданам самостоятельно выбирать возраст выхода на пенсию?

- Я это предложение поддерживаю. Прямое нормативное увеличение пенсионного возраста - устаревшая методика. Есть другой прекрасный регулятор - стаж. В 2002 году мы от стажа фактически отказались, в рамках стратегии мы планируем вернуть его значение. Величина стажа, необходимая для получения трудовой пенсии, в нашем понимании должна определяться исходя из реальных возможностей человека по его выработке.

Очень важно в этом случае, законодательно определить, какие периоды жизни человека будут включаться в стаж, например, служба в армии, уход за детьми.

Такой подход позволяет ввести удобную для людей гибкую систему их выхода на пенсию. Выработал требуемый стаж - получай полную пенсию. Не можешь доработать нужное количество лет - не беда, оформляй пенсию в размере, пропорциональном фактически отработанному стажу. При этом возраст оформления пенсии после 55-60 лет никакого юридического значения иметь не будет.

- Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что в будущем страховая нагрузка может быть частично перенесена на работников. Как Вы относитесь к этой идее? Будет ли это положение включено в стратегию?

- Эта идея соответствует международной практике. Однако необходимо принимать во внимание современные российские реалии. Есть данные, на которые ссылаются профсоюзы, что в России зарплата составляет всего 80% от реальной себестоимости труда. Только решив проблему уровня заработной платы, можно обсуждать вопрос о введении посильного страхового взноса для работника. В настоящих условиях, для большинства наших сограждан реализация этой меры приведет только к снижению уровня их жизни, а, следовательно, в целом, к росту уровня бедности в стране.

- Как изменится структура страхового тарифа в ПФР с 2012 года?

- Напомню, что с 1 января 2010 года страховой тариф в ПФР составлял 26%. Из них 16 процентных пунктов "записывались" на индивидуальные лицевые счета людей. Другие 10 процентных пунктов (введенный с 2010 года солидарный взнос) направлялись на финансирование солидарных расходов фонда: конвертация пенсий, выплата базового размера трудовой пенсии, пенсии по инвалидности, по потере кормильца и доставка пенсий.

С 1 января 2012 года тариф в ПФР уменьшается с 26% до 22%.

Таким образом, 16 процентных пунктов остаются, а те 10 процентных пунктов, которые были в солидарной части, понижаются до 6% с заработка до 512 тысяч рублей в год, и сохраняются на прежнем уровне с заработка более 512 тысяч рублей в год. Недостаток средств на эти расходы будет компенсироваться из бюджета.

- Вы выступаете за изменение действующего порядка расчета трудовой пенсии по старости - пенсионной формулы, почему?

- Эта формула сдерживает нас в принятии решений по совершенствованию системы в целом. К примеру, нельзя облагать страховыми взносами весь заработок. Тут же возрастают пенсионные обязательства, которые невозможно будет исполнить в рамках существующей тарифной политики. Поэтому мы предлагаем вернуться к формуле индивидуального коэффициента, но только в ее модернизированном виде. Например, по "индивидуальной формуле", пенсионные права можно измерять в виде заработка и стажа. И тогда нет необходимости искусственно ограничивать заработную плату, с которой взимаются страховые взносы. Но раз мы выбираем такую формулу, в ней должны быть свои ограничители, например, коэффициент, который считается, исходя из показателей демографии и макроэкономики. Было бы справедливо, если бы этот показатель рассчитывали независимые экспертные организации, объективно, транспарентно для общества, а правительство только его утверждало.

- Каким, по прогнозам, будет дефицит бюджета ПФР в 2012 году?

- Дефицит ПФР в 2011 году составит 875 миллиардов рублей. Кроме того, 69,5 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета на покрытие выпадающих доходов в связи с сохранением льгот по уплате страховых взносов отдельными категориями страхователей.

В 2012 году дефицит возрастет до 1,75 триллиона рублей по причине роста на 500 тысяч человек количества пенсионеров, в том числе за счет перехода на трудовую пенсию военных пенсионеров. Вместе с тем, предстоящее существенное увеличение военных пенсий, наверняка, приведет к обратному оттоку. Помимо этого, дополнительные меры по снижению тарифа страховых взносов потребуют компенсации выпадающих доходов за счет средств федерального бюджета уже в объеме 304 миллиарда рублей. Причины дефицита ПФР - это расходы на досрочно назначаемые пенсии по старости в связи с работой во вредных и тяжелых условиях труда, а также неизбежная плата за существование накопительных пенсий. Все эти проблемы решаемы, и мы надеемся, что реализация стратегии позволит существенно сократить дефицит ПФР и выйти в конечном итоге на сбалансированную пенсионную систему.