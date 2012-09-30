Более 35% заключенных в РФ освобождены условно-досрочно в 2012 году

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS. Более 35% заключенных, находящихся в местах лишения свободы в России, освобождены условно-досрочно с начала 2012 года, сообщил 28 сентября на заседании Общественной палаты исполняющий обязанности начальника управления по воспитательной работе ФСИН РФ Сергей Филимонов.

"Сорок две тысячи в первом полугодии освобождены условно-досрочно, что составляет 35,8% от общего количества осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - сказал Филимонов.

По его словам, право на УДО на сегодняшний день наступило у 175 тысяч осужденных. Всего в настоящее время в исправительных учреждениях находятся 700 тысяч человек.

"Из них 71 тысяча воспользовалась этим правом и подала соответствующее ходатайство в суд", - продолжил Филимонов.

Он отметил, что с начала 2012 года 4,2 тысячи осужденных, имеющих отрицательную характеристику, по суду в этом году освободили, несмотря на заключение представителей службы о нецелесообразности условно-досрочного освобождения. Вместе с тем, более 9 тысяч человек, имеющих положительную характеристику, не получили согласия суда на условно-досрочное освобождение, сообщает РИА Новости.



