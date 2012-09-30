Студенты и аспиранты останутся на гражданке по закону

ВЛАДИВОСТОК, 30 сентября, ZRPRESS. Как заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов, все студенты и аспиранты, которые учатся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, не будут призваны в армию. Эта новость должна снять необоснованные волнения у учащихся и их родителей накануне осеннего призыва в Вооруженные Силы.

«Все вопросы в отношении студентов и аспирантов сняты: ни один студент, ни один аспирант этой осенью на военную службу призван не будет», – сообщил Василий Смирнов.

При этом все выпускники военных кафедр госвузов после окончания учебных заведений получат воинское звание «лейтенант запаса». «С 2008 года всех граждан, которые закончили военную кафедру, в войска мы не призываем. Такой гражданин может быть призван на военные сборы, а на военную службу - только в качестве исключения, и только по личному желанию», - напомнил Василий Смирнов.

Отметим, что отсрочки не коснутся тех, кто учится на вечернем или заочном отделениях. Кстати, осенняя призывная кампания начнется 1 октября.

«В ходе этого осеннего призыва в Вооруженные силы и другие войска мы планируем призвать на военную службу 140 тысяч 140 граждан», – сказал начальник Генштаба.

Правда, не все призывники ответственно относятся к исполнению воинского долга. «Весной-летом 2012 года около 166,1 тысячи человек убыли к новому месту жительства без снятия с воинского учета или уклонились от получения повестки военного комиссариата», – рассказал Василий Смирнов. По данным военного ведомства, это примерно на 18% меньше, чем в 2011 году, когда повестки отказались получать 203,5 тысячи человек.

При этом практически не изменилось по сравнению с прошлым годом число граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Весной 2012 года их количество составило 7,325 тысячи человек против 7,271 тысячи юношей по состоянию на конец 2011 года.

Чтобы лучше организовать призыв, Минобороны продолжает практику участия в работе призывных комиссий представителей общественных организаций. Весной 1,44 тысячи таких представителей контролировали призыв на постоянной основе, также этим правом пользовались более 11,8 тысячи родителей призывников.

Как уточнил генерал-полковник, в прошлый весенний призыв в войска направлены более 35,6 тысячи граждан, имеющих высшее профессиональное образование, что составляет около 23% от общего количества призванных на военную службу.

Возрастает и роль казачества в защите Отечества. В период весенней призывной кампании 2012 года призвано и направленно на военную службу 1,769 тысячи юношей-казаков, что на 30% превышает показатели осенней призывной кампании 2011 года. При этом в подразделениях, где служат казаки количество правонарушений значительно ниже, а уровень дисциплины значительно выше, считают военные.

Отдельное внимание уделяется набору по контракту. Минобороны уже открыло в России 66 пунктов по отбора таких военнослужащих, созданы учебные центры и программы подготовки для желающих стать профессиональными военными.

По словам Василия Смирнова, Минобороны планирует ежегодно отбирать на контрактную службу около 50 тысяч человек, при этом «качество поступающих контрактников будет тщательно контролироваться», чтобы в войска не просачивались случайные люди.

Генерал напомнил, что в настоящее время в российской армии проходит военную службу 186,4 тысячи контрактников. Планируется, что к концу следующего года их число возрастет до 240 тысяч, к исходу 2014-го - до 295 тысяч, к концу 2015-го - до 350 тысяч, а к 2017 году Минобороны намерено иметь в войсках 425 тысяч контрактников.

Что касается подготовки специалистов для службы в войсках по призыву, текущей осенью Минобороны планирует призывать 46,1 тысячи специалистов, подготовленных в основном в образовательных учреждениях ДОСААФ, что составляет более трети от общего количества призывников. При этом Смирнов отметил, что 44,9 тысячи человек будут иметь специальности, родственные военно-учетным, например, специальность водителя, пишет Gudok.ru.