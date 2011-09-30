Таможенные органы рекомендуют дальневосточникам, отправляющимся в хадж, ознакомиться с памяткой

Приближается священный для мусульман месяц, когда миллионы мусульман отправляются в хадж. Среди многочисленных паломников, выезжающих к святым местам в Саудовской Аравии, будут и российские граждане. На территорию Королевства в этом году планируют прибыть более 20 тысяч россиян.

Таможенные органы рекомендуют россиянам перед дальней поездкой ознакомиться с правилами перемещения товаров физическими лицами.

Особенности перемещения товаров для личного пользования физическими лицами определены главой 49 Таможенного Кодекса Таможенного союза и Соглашением между Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 "О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском" (далее – Соглашение).

Физическое лицо единовременно без декларирования может переместить через таможенную границу наличные денежные средства и (или) дорожные чеки в общей сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США. Если перемещаемая сумма больше установленного размера, ее необходимо письменно задекларировать.

Товары для личного пользования, вывозимые физическими лицами с таможенной территории Таможенного союза, таможенными пошлинами, налогами не облагаются.

При ввозе без уплаты таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить товары, общая стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро и общий вес которых не превышает 50 кг.

Если нормы превышены, то в части такого превышения применяется единая ставка таможенных пошлин, налогов в размере 30% таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг.

Предметы религиозного культа и религиозная литература могут являться культурной ценностью. В этом случае необходимо получить свидетельство на их вывоз, выдаваемое Министерством культуры.

Кроме того следует обратить внимание на товары, запрещенные или ограниченные к ввозу/вывозу на/с таможенной территории Таможенного союза. Перечень таких товаров приведен в Приложении 2 к Соглашению.

В данный перечень включены товары: информация на печатных и аудиовизуальных и иных носителях информации, запрещенная для ввоза, либо документы национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов, ограниченные к перемещению на таможенную территорию, к которым могут относиться предметы религиозного культа и религиозная литература.

В обоих случаях товары для личного пользования, перемещаемые любым способом, в отношении которых применяются запреты и ограничения, а также культурные ценности, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами, подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Предметы культурного назначения и сувениры не относятся к культурным ценностям и на их вывоз с таможенной территории Таможенного союза какие-либо запреты и ограничения не установлены.

Физические лица могут осуществлять ввоз и вывоз ограниченных количеств наркотических средств и психотропных веществ в виде лекарственных средств для личного применения, и/или иных лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов.

В помощь выезжающим за границу Федеральная таможенная служба России подготовила памятки для пассажиров и туристов, следующих через таможенную границу Таможенного союза, содержащие порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу. Ознакомиться с памятками можно на информационных стендах таможенных постов, а также на официальном сайте ДВТУ, в разделах «Информация для физических лиц» и «Информация для участников ВЭД».)