Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
Обеспечение противопожарной защитой мест проживания социально уязвимых групп населения - одно из приоритетных направлений в системе профилактических мер для сохранения жизни и здоровья граждан. Наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей при пожаре является автономный пожарный извещатель. На территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов такими устройствами оборудовано жильё более 12 500 семей.
Безвозмездная установка современных средств обнаружения и оповещения о пожаре в жилье многодетных и малообеспеченных семей, мало мобильных и социально-неадаптированных групп населения осуществляется планомерно и контролируется органами исполнительной власти. В 2018 г. на эти цели выделено почти 280 млн. рублей из региональных и муниципальных бюджетов, за счёт средств различных организаций.
В текущем году на контроль взято 203 486 мест проживания семей и отдельных граждан, которые нуждаются в особой помощи государства. На территории Сибири датчиками оборудовано 25 процентов (8 075) состоящего на учёте жилья, на Урале – 2 процента (3 642), на Дальнем Востоке – 9 процентов (861).
Массовое оснащение жилого сектора автономными дымовыми пожарными извещателями проводится третий год. Руководство Сибирского регионального центра МЧС России убедило руководителей регионов и муниципальных образований отказаться от разовых акций и перейти к системной работе в области пожарной защиты населения.
Датчик реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь возможно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев. Извещатели, усовершенствованные GSM-модулем, позволяют не только оповещать о возгорании, но и передавать информацию на шесть номеров телефонов любых операторов связи. Анализ пожарной ситуации 2017 г. показал, что такая мера позволила снизить гибель людей на пожарах почти на 6 процентов.
Новости тематики
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
Новости раздела
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- Интриги водопроводного двора
- На Камчатке прошел фестиваль дикоросов "Там, где растёт кутагарник"
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода