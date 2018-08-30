Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара

Обеспечение противопожарной защитой мест проживания социально уязвимых групп населения - одно из приоритетных направлений в системе профилактических мер для сохранения жизни и здоровья граждан. Наиболее эффективным средством по предупреждению гибели людей при пожаре является автономный пожарный извещатель. На территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов такими устройствами оборудовано жильё более 12 500 семей.

Безвозмездная установка современных средств обнаружения и оповещения о пожаре в жилье многодетных и малообеспеченных семей, мало мобильных и социально-неадаптированных групп населения осуществляется планомерно и контролируется органами исполнительной власти. В 2018 г. на эти цели выделено почти 280 млн. рублей из региональных и муниципальных бюджетов, за счёт средств различных организаций.

В текущем году на контроль взято 203 486 мест проживания семей и отдельных граждан, которые нуждаются в особой помощи государства. На территории Сибири датчиками оборудовано 25 процентов (8 075) состоящего на учёте жилья, на Урале – 2 процента (3 642), на Дальнем Востоке – 9 процентов (861).

Массовое оснащение жилого сектора автономными дымовыми пожарными извещателями проводится третий год. Руководство Сибирского регионального центра МЧС России убедило руководителей регионов и муниципальных образований отказаться от разовых акций и перейти к системной работе в области пожарной защиты населения.

Датчик реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь возможно подручными средствами или успеть вывести из опасной зоны домочадцев. Извещатели, усовершенствованные GSM-модулем, позволяют не только оповещать о возгорании, но и передавать информацию на шесть номеров телефонов любых операторов связи. Анализ пожарной ситуации 2017 г. показал, что такая мера позволила снизить гибель людей на пожарах почти на 6 процентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток