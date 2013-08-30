На Дальнем Востоке наводнение смыло 30 млрд рублей

Размер компенсаций для пострадавших, по словам Владимира Путина, составит 110 тысяч рублей на человека и по 5 тысяч рублей за кв. метр жилья.



Ущерб от наводнения на Дальнем Востоке по предварительным оценкам может превысить 30 млрд рублей. Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев на совещании по вопросу «О паводковой ситуации на Дальнем Востоке», которое провел Президент РФ Владимир Путин в Хабаровске.







Участие в совещании также приняли помощники Президента Андрей Белоусов и Юрий Трутнев, первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, министры экономического, социального и силового блоков, руководители федеральных агентств и ведомств, главы регионов, пострадавших от наводнения.



Накануне Владимир Путин совершил облет на вертолете районов Приамурья, наиболее пострадавших от наводнения. Главу государства сопровождали Министр-полпред Виктор Ишаев и губернатор Амурской области Олег Кожемяко, которые представили ему последние данные о паводковой обстановке.









Во время совещания в Хабаровске Владимир Путин призвал решать касающиеся паводка вопросы на местах, а не ждать реакции Москвы. Он поручил СК провести проверку деятельности всех должностных лиц во время наводнения. Президент также заявил о необходимости создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.



По словам Виктора Ишаева, в следующем году в регионах требуется начать строительство новых гидротехнических сооружений и перенести некоторые населенные пункты из потенциально опасных зон.







«Мы не видим прогнозов того, что будет на реках Дальнего Востока в ближайшие годы. Возможно, меняется климат. Надо дать поручение науке составить долгосрочный прогноз», - предложил Министр-полпред.



Кроме того, он заявил, что должностные лица, которые дают разрешения на строительство зданий в заведомо подтапливаемых местах, должны нести за это ответственность.



Он также обратил внимание участников совещания на то, что компенсационные выплаты пострадавшим пока идут только из региональных бюджетов. Для скорейшего распределения федеральной помощи, которая определена в размере 3,2 млрд рублей, необходимо в кратчайшие сроки упростить механизмы выдачи финансовых средств.











«Острым остается вопрос с бюджетными кредитами, особенно для агропромышленного комплекса, поскольку бюджеты дальневосточных регионов дотационные», - отметил В.Ишаев.



Размер компенсаций для пострадавших, по словам Владимира Путина, составит 110 тысяч рублей на человека и по 5 тысяч рублей за кв. метр жилья, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Как писал ZRPRESS.RU, открыт счет для перечисления средств для пострадавших от паводка:

Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье».

ИНН 2721039304 КПП 272101001

Расчетный счет 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО), г.Хабаровск

Кор.счет 30101810508130000997, БИК 040813997

Тел. для справок (4212) 32-76-02, (4212) 32-53-53

Фото Валерия Спидлена.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.