Логистика будет прямее

Почтовые службы России и Китая рассмотрят возможность организации нового маршрута доставки наземной почты из Китая в дальневосточные регионы через Пекин и Благовещенск, тогда как сейчас такие почтовые отправления пересылаются через Москву.

Стороны также договорились продолжить развитие приграничного почтового обмена на участках Благовещенск - Хэйхэ и Владивосток - Суйфеньхэ. Он предоставляет особые условия для отправки посылок в адрес жителей приграничных районов России и Китая. Для них предусмотрены льготные тарифы и увеличены весовые лимиты для почтовых отправлений. Среди планируемых нововведений - внедрение услуги наложенного платежа для получателей приграничных посылок.