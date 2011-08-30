Стипендии проиндексируют на 9%

Стипендии всем студентам с 1 сентября проиндексируют на 9%. Об этом Владимир ПУТИН заявил на встрече с Союзом ректоров России. А с будущего года лучшим студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям, необходимым для технологического прорыва, будут выплачиваться стипендии правительства.

Разговор о высшем образовании глава правительства продолжил после посещения Московского строительного университета на встрече с активом Российского союза ректоров. Многие из проблем, подчеркнул Путин, приобретают уже системный характер. «Стремясь увеличить число студентов, а на самом деле - заполучить финансирование, ряд вузов принимает на бюджетные места абитуриентов с крайне низким баллом ЕГЭ. Так, в семи российских вузах средний проходной бал ЕГЭ был ниже 50. Что это означает? Мы с вами знаем, что это означает! Это означает, что по старой советской системе - это слабенькая троечка. Но разве это отбор? Нет, это не отбор», - подвел логическую черту премьер-министр.

Вузы, которые дискредитируют высшую школу, по мнению Путина, должны уходить со сцены образовательных услуг. За рубежом для вузов составляют рейтинги: чем в них место выше, тем вуз престижнее. Но в западных рейтингах из всех российских университетов - только МГУ. И то, не на первых местах.

«Когда мы показывали наши университеты, у них глаза были высоко на лбу. Потому что во многом они таких университетов, в принципе, не видели. И вот они признались: для того, чтобы ваш университет вошел в топ-20 ведущих вузов мира, нужно два миллиарда евро. Вот если у университета будет два миллиарда евро - вы войдете», - пояснил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

Завершая встречу, Путин пообещал, что вузам выделят деньги на ремонт общежитий. 9 млрд рублей уже направлено на укрепление инновационной инфраструктуры вузов страны. А в ближайшие пять лет на поддержку 8 федеральных и 29 национальных исследовательских университетов правительство выделит еще порядка 70 млрд рублей. А в этом будет увеличен объем финансирования программ по подготовке инженеров в 10 вузах страны.