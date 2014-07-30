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Отрог Тихоокеанского антициклона по-прежнему определяет погоду Дальнего Востока

30 Июля 2014, 19:00 | Дальний Восток

Помимо осадков, ожидающихся в некоторых краях и областях региона, очень заметен рост атмосферного давления – особенно в Приморском крае. А вот в Хабаровском крае, Магаданской области и на Камчатке будет дождливо. Одним словом, начало августа ожидается не очень-то приятным.

Во вторник и четверг во ВЛАДИВОСТОКЕ ожидается дождь. Днем в городе временами пасмурно, по-прежнему сохранится духота и высокая влажность. А главное – вновь наблюдается рост атмосферного давления. Что касается дневной температуры, то она не превысит 22-27 градусов тепла. Ночью в столице Приморья воздух остывает до 18-20 выше нуля.

Нашим соседям в ХАБАРОВСКЕ дожди будет мешать радоваться лету в среду, четверг, субботу и воскресенье. Днем температура в городе на берегу Амура доходит до 25-30 градусов тепла. После захода солнца происходит понижение температурного фона до плюс 19-23.

Еще теплее сейчас в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ – в дневные часы температура сохраняется в пределах 28-33 градусов тепла. В пятницу возможна гроза, а в воскресенье вечером – дождь. С наступлением сумерек в столице Амурской области воздух остывает до плюс 19-25.

Облачно, временами пасмурно всю неделю будет в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ. При этом осадков в столице островной области не ожидается. Что касается дневной температуры, то она не превысит 18-22 градусов тепла. В ночные часы температура понижается до плюс 13-16.

Зато в МАГАДАНЕ сухо будет только в пятницу и субботу – во все остальные дни  ожидается дождь. В светлое время суток температура колеблется на уровне 12-15 градусов тепла. Еще прохладнее в столице Магаданской области становится после захода солнца – всего 7-10 выше нуля.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье – в эти дни дождь возможен в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура сохранится в пределах 11-16 градусов тепла. В ночные часы температура в столице Камчатского края понижается до плюс 7-10.

По данным Интернета.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: прогноз  погода 



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