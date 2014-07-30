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Абитуриенты в Приморье все еще хотят быть экономистами и менеджерами
Завершился прием документов от поступающих в вузы Владивостока. Лидером по количеству поданных заявлений стал Дальневосточный федеральный университет. Самыми популярными специальностями среди абитуриентов ДВФУ стали: экономика, менеджмент и строительство. А самыми непрестижными - теология, компьютерная безопасность и геология.
Менеджмент также пользуется большой популярностью среди поступающих в МГУ им. Адмирала Г. И. Невельского. В Дальрыбвтузе большинство абитуриентов планирует учиться на экономической безопасности и по направлению водные биоресурсы и аквакультура. Наименьшим интерес у вчерашних школьников вызвало направление «Продукты питания из растительного сырья».
Самое популярное направление в ТГМУ - лечебное дело: более 800 студентов подали документы на бюджетный набор. Во ВГУЭСе топ популярных специальностей возглавляет управление персоналом. Следом, идут государственное и муниципальное управление и логистика в торговой деятельности. Полный перечень специальностей 8 вузов города, количество бюджетных мест и поданных заявлений можно увидеть в разделе «Абитуриент» на сайте VL.ru.
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