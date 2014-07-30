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Комсомольск-на-Амуре напьется подземной воды
Первая очередь подземного водозабора начнет действовать в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2014 года. Она обеспечит город 50 тыс. тонн чистой воды из подземных источников и повысит безопасность водоснабжения, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Проектные работы по строительству подземного водозабора начались в начале 2000-х годов. Авария на химическом заводе в Китае в ноябре 2005 года, когда по Амуру проплыло бензольное пятно, показала зависимость качества питьевого водоснабжения города от состояния поверхностных вод реки Амур», - сообщила пресс-служба города.
Ввод в эксплуатацию только первой очереди водозабора позволит обеспечить город 50 тыс. кубометров чистой воды в сутки из подземных источников. Это 1/2 от потребностей». Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей.
Комсомольск-на-Амуре - второй по численности жителей город Хабаровского края и четвертый на Дальнем Востоке России. В Хабаровске также ведется строительство подземного Тунгусского водозабора на левом берегу Амура. Ввод объекта в эксплуатацию планировался на 2014 год, однако федеральное финансирование стройки было прекращено. Открытие первого пускового комплекса Тунгусского водозабора состоялось в ноябре 2011 года, с июля 2013 года вода этого месторождения подается потребителям Северного округа города Хабаровска.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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