Российские туристы разлюбили Китай?

В первом полугодии 2013 года туроператоры фиксируют отрицательную динамику российского турпотока в Китай. Cохраняется тенденция, наметившаяся еще в 2012 году, когда, согласно данным Росстата, Поднебесная лишилась 11,5% туристов из России. И это несмотря на Год российского туризма в Китае, в рамках которого в обеих странах прошли сотни информационных и культурных мероприятий, - сообщает RATA-news.

По оценкам президента Русско-китайского клуба, генерального директора компании China Tour & Business Travel Сергея ДЖАН ША, в январе-июне текущего года спрос на материковый Китай сократился на 30%, а остров Хайнань недосчитался сразу 50% туристов из России. Речь идет об организованных туристах, отправляющихся в Поднебесную воздушным транспортом. Это примерно 10% от всего турпотока в Китай. Основной тон на этом направлении по-прежнему задает приграничный обмен на Дальнем Востоке.

Статистику этого года серьезно подпортил снижающийся курс рубля по отношению к доллару, а также растущий относительно американской валюты юань. Эти два взаимных процесса вызвали рост цен на направлении, что подкосило групповые экскурсионные туры. «Китай как место отдыха теперь все чаще выбирают индивидуальные туристы, готовые расстаться с достаточной суммой за отпуск. Бюджетный турпоток в Поднебесную поставляют лишь относительно близкие российские регионы Дальнего Востока и Сибири», – пояснил Сергея Джан Ша.

Впрочем, туристическая привлекательность Хайнаня начала снижаться гораздо раньше, чем материковой части Китая – фактически сразу после кризиса 2009 года. Причина все та же – высокие цены на гостиничные услуги. Направление не выдерживало конкуренцию ни с Таиландом, ни с Вьетнамом.

газета "Золотой Рог", Владивосток.