Инженерные войска Восточного ВО вышли в поля

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 июля, ZRPRESS. Более 500 военнослужащих инженерных подразделений Восточного военного округа 27 июня приступили к выполнению учебно-боевых задач на 3 учебно-тренировочных комплексах в Бурятии, Сахалинской Амурской областях, в рамках учебных сборов.

Личному составу инженерных подразделений ВВО в течение трех недель, предстоит отработать широкий круг вопросов, по инженерному обеспечению мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Военнослужащим инженерных войск ВВО, предстоит провести инженерную подготовку мест форсирования водных преград на полигонах округа. Военные водолазы проведут обследование речного дна в местах прохода тяжелой техники.

В рамках полевого выхода военные инженеры проведут тренировки по разминированию местности и объектов, установке инженерных заграждений, проделыванию проходов в завалах при помощи тяжелой инженерной техники, подготовки путей движения и маневра войск, организации водообеспечения в поле.

Сборы проводятся под общим руководством начальников инженерных войск общевойсковых объединений ВВО и продлятся до середины августа этого года, сообщили «ЗР» в пресс-службе Восточного военного округа.

«Золотой Рог».