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Автор лучшей идеи по использованию "дальневосточного гектара" получит путевку на ВЭФ

30 Июня 2016, 17:00 | Дальний Восток

Путевки на Восточный экономический форум (ВЭФ) могут выиграть участники конкурса на лучшую идею по использованию «дальневосточного гектара». Пять финалистов получат возможность приехать во Владивосток и посетить одно из главных экономических событий осени, сообщает Приморская газета.

Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке,  на рассмотрение экспертного комитета уже поступило более 300 заявок.

«Поступают очень интересные идеи. В последние дни приходит все больше заявок, и хотелось бы дать людям больше времени, чтобы они могли прислать свои проекты. К тому же мы выяснили, что мало компаний знают о том, что могут принять участие в этом конкурсе и благодаря ему попасть на Восточный экономический форум», – отметили в учреждении.

Специалисты Агентства поясняют, если в числе финалистов будут компании, а не только частные лица, их освободят от организационного взноса в размере 150 тысяч рублей и обеспечат проживание, а также оплатят проезд во Владивосток и обратно.

«Мы понимаем, что такой приз важен как для компаний – они могут сэкономить на взносах, так и для обычных людей, которым будет просто интересно приехать посмотреть на Владивосток, побывать на форуме» — подчеркнули в ведомстве.

 В конкурсе идей по использованию «дальневосточного гектара» могут участвовать граждане России старше 11 лет и организации, зарегистрированные в Российской Федерации.

При оценке заявки учитывают несколько критериев: актуальность и возможность реализации идеи на территории Дальнего Востока, детальная проработанность проекта, достижимость результатов проекта, перспективы дальнейшего развития, творческий характер, новизна и оригинальность.

Конкурс проводит автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», более подробную информацию можно найти на сайте ведомства.

Отметим, согласно закону с 1 июня 2016 года участок размером 1 га могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для жителей Приморья — это Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар  вэф 



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