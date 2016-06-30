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Автор лучшей идеи по использованию "дальневосточного гектара" получит путевку на ВЭФ
Путевки на Восточный экономический форум (ВЭФ) могут выиграть участники конкурса на лучшую идею по использованию «дальневосточного гектара». Пять финалистов получат возможность приехать во Владивосток и посетить одно из главных экономических событий осени, сообщает Приморская газета.
Как сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на рассмотрение экспертного комитета уже поступило более 300 заявок.
«Поступают очень интересные идеи. В последние дни приходит все больше заявок, и хотелось бы дать людям больше времени, чтобы они могли прислать свои проекты. К тому же мы выяснили, что мало компаний знают о том, что могут принять участие в этом конкурсе и благодаря ему попасть на Восточный экономический форум», – отметили в учреждении.
Специалисты Агентства поясняют, если в числе финалистов будут компании, а не только частные лица, их освободят от организационного взноса в размере 150 тысяч рублей и обеспечат проживание, а также оплатят проезд во Владивосток и обратно.
«Мы понимаем, что такой приз важен как для компаний – они могут сэкономить на взносах, так и для обычных людей, которым будет просто интересно приехать посмотреть на Владивосток, побывать на форуме» — подчеркнули в ведомстве.
В конкурсе идей по использованию «дальневосточного гектара» могут участвовать граждане России старше 11 лет и организации, зарегистрированные в Российской Федерации.
При оценке заявки учитывают несколько критериев: актуальность и возможность реализации идеи на территории Дальнего Востока, детальная проработанность проекта, достижимость результатов проекта, перспективы дальнейшего развития, творческий характер, новизна и оригинальность.
Конкурс проводит автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», более подробную информацию можно найти на сайте ведомства.
Отметим, согласно закону с 1 июня 2016 года участок размером 1 га могут выбирать жители Дальнего Востока в «пилотном» муниципальном образовании своего субъекта. Для жителей Приморья — это Ханкайский муниципальный район. С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года такую возможность получат все граждане России.
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