Лишняя секунда к всемирному времени будет добавлена 30 июня

Все мировые службы времени в ночь на 1 июля остановят "стрелки" своих эталонов на 1 секунду, чтобы скомпенсировать накопившуюся разницу между астрономическим временем, определяемым по вращению Земли и временем атомных эталонов, сообщает РИА Новости.

Решение об этом было принято еще 5 января базирующейся в Париже Международной службой вращения Земли, которая является главным "хранителем" всемирного координированного времени (UTC).

В результате расхождение между UTC и международным атомным временем (TAI) достигнет 35 секунд. При этом в момент, когда было учреждено атомное время в 1967 году, это расхождение составляло 32,184 секунды.

Дополнительные, или високосные секунды вводятся каждый год 30 июня или 31 декабря, чтобы расхождение между астрономическим солнечным временем и UTC не превышало 0,9 секунды.

Российская служба времени тоже будет добавлять "лишнюю" секунду.

"Да, конечно, мы тоже будем проводить такую процедуру. У нас есть государственный первичный эталон времени, который находится в подмосковном в Менделеево, на территории ВНИИФТРИ (Всероссийский НИИ физикотехнических и радиотехнических измерений). Одно из подразделений этого института занимается воспроизведением, хранением времени, передачей времени и эталонных частот потребителю. Оно же занимается и коррекцией", - сказал в интервью РИА Новости Игорь Блинов, начальник Главного метрологического центра Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

Эталонная секунда

Главная единица времени - секунда - одна из непроизводных единиц системы СИ. В течение долгого времени она определялась как 1/86400-я доля средних солнечных суток. Однако в 1960-е годы, после появления атомных часов, основанных на измерении времени перехода атомов из одного энергетического состояния в другое, стало понятно, что вращение Земли - недостаточно точный эталон.

Поэтому в 1968 году Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определение секунды, согласно которому она равняется времени 9 192 631 770 периодов излучения при переходе атома цезия-133 между двумя сверхтонкими энергетическими уровнями.

Голосование эталонов

Однако единых для всего мира атомных часов не существует, каждая страна создает и поддерживает собственные атомные эталоны времени и частоты.

"Государства заинтересованы в том, чтобы вести такую шкалу времени независимо. Чтобы мы, скажем, не зависели от шкалы времени Военно-морской обсерватории США, а они от нашей. Поэтому все развитые страны имеют высокоточное оборудование, чтобы это время воспроизводить независимо ни от кого, вести свою шкалу, хранить и передавать своим потребителям", - сказал Блинов.

Он отметил, что передача точного времени - одна из функций системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, в США ту же функцию выполняет система GPS.

При этом единое всемирное время поддерживается путем своего рода "рейтингового голосования" эталонов разных стран, где данные более точных часов имеют больший вес.

"Координированная шкала времени (UTC) складывается из вклада различных организаций, которые имеют высокоточные эталоны. Международное бюро мер и весов собирает информацию со всех мировых эталонов, ставит им определенные рейтинги точности - ведь у всех оборудование разное. Потом выдает свою международную шкалу UTC в виде бюллетеня", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в бюллетене указывают, какое значение имеет UTC в определенный момент, а все потребители могут сравнить, какая у них была шкала на это же время, получить разницу.

Блинов отметил, что точность российского эталона находится на хорошем уровне и вполне соответствует точности атомных часов ведущих стран.

"Расхождение между эталонами, которые имеют США, Россия, Германия, Франция, на сегодняшний день не превышает десятка наносекунд - миллиардных долей секунды", - сказал собеседник агентства.

Водородные хранители

Эталон времени состоит из двух частей. Одна из них используется для "хранения" времени - это водородные "хранители", стандарты частоты, основанные на водородном мазере. Вторая - это первичный цезиевый эталон, который используется для корректировки первого.

"Цезий хорошо воспроизводит время, а хранить время очень удобно оказалось при помощи водородных хранителей. Поэтому мы время воспроизводим цезием, а храним его при помощи водородных хранителей", - сказал Блинов.

Он пояснил, что цезиевые часы дают очень точное значение секунды. С его помощью специалисты время от времени проверяют, насколько изменился секундный интервал на водородных хранителях, и корректируют его по мере необходимости.

Собеседник РИА Новости добавил, что сами атомные часы никто не подстраивает, регулируется "внешняя" шкала времени.