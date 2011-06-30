Президент пообещал увеличить в 2012 году пенсии на 11%

В 2012 году средний размер пенсий возрастет более чем на 11% (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года), а социальных пособий – на 6%.

Такое заявление содержит Бюджетное послание Президента РФ о бюджетной политике в 2012–2014 годах, представленное на сайте Кремля.

В документе также отмечается, что с 2012 года будет проведена реформа пенсионного обеспечения военнослужащих и сотрудников военной организации, в результате чего размер пенсий значительно вырастет, пишет klerk.ru.