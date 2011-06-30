Призывная кампания в Восточном военном округе заканчивается

Призывная кампания «Весна-2011» входит в решающую фазу. Через две с небольшим недели отправки призывников в войска должны быть завершены. Поэтому в Восточном военном округе на сборных пунктах призывников региональных военкоматов горячая пора. Команды молодого пополнения комплектуются и убывают в войска ежедневно.

Группы призывников проходят тесты на профессиональную пригодность к военной службе и заключительную военно-врачебную комиссию. Состояние здоровья призывников исследуется, в том числе и с помощью специального оборудования, которое позволяет выявить наркозависимость и зафиксировать следы наркотических веществ в крови молодых людей.

В случае успешного заключения новобранцев переодевают в полевую форму и отправляют к месту службы.

Как отметил начальник отдела призыва военного комиссариата Хабаровского края Андрей Щебетун, каждому «новоиспеченному» рядовому помимо полного обеспечения вещевым имуществом на краевом сборном пункте присваивается и личный номер.

Всего в войска планируется отправить более трех тысяч призывников Хабаровского края, 80 процентов из которых будут служить на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а 20 процентов ожидают в центральных регионах страны, сообщает группа информационного обеспечения Восточного военного округа.