Сахалинские байкеры открыли мотосезон

Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО открыл байкерский сезон за рулем своего Harley-Davidson, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Колонна, в составе которой более двухсот единиц техники, стартовала с площадки у ледового комплекса «Кристалл». После посещения Воскресенского кафедрального собора байкеры отправились в Корсаковский район на аэродром «Пушистый». В общей колонне с ними проследовал и губернатор, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Правительства Сахалинской области.

- Прежде байкер представлялся бунтарем и анархистом, - сказал глава региона. – Но прошло время, и мы видим большие перемены. Сегодняшний российский байкер искренне преклоняется перед подвигом наших отцов и дедов, которые освободили мир от фашизма. Он питает глубокое уважение к духовным и культурным ценностям нашей страны, и готов стать на их защиту. Поэтому правительство Сахалинской области всегда поддерживает патриотические начинания байкерского мотосообщества, - обратился Олег Кожемяко к товарищам по духу.

Олег Кожемяко пожелал участникам праздника радости, драйва, а также дорог без аварий и уважения ко всем участникам движения.

- Нам впервые удалось собрать представителей всех мотосообществ Сахалина, - сказал один из организаторов мероприятия Роман ШАЛЬНОВ, участник мотоклуба «Red & White Army MC Sakhalin». – Это клубы: «Red & White Army MC Sakhalin», «Wolf Skull MC Sakhalin», «Медведи Сахалина MCC», «Ronin RC», «Evil Dogs MCC Sakhalin», «Amigos MCC Sakhalin», «RaidoRune WMC Sakhalin».

Чтобы принять участие в открытии сезона, четверо мотоциклистов стартовали из самого северного города Сахалина Охи. По дороге к северянам присоединились байкеры из других районов области.

- Свой мотопробег мы посвятили памяти жителей Нефтегорска, которые погибли в результате землетрясения 28 мая 1995 года, - рассказал охинец Евгений КОЗИК. 21 год назад он принимал участие в ликвидации последствий стихии. – Поэтому сегодня утром мы приехали на привокзальную площадь Южно-Сахалинска и возложили цветы к мемориалу жертвам этой трагедии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.