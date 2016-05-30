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Сахалинской железной дороге два года оставаться японской

30 Мая 2016, 11:24 | Дальний Восток

Эту тему обсудили губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО и вице-президент ОАО «РЖД» Олег ВАЛИНСКИЙ. Как отмечает сайт правительства Сахалинской области, работы разобьют на два этапа, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Сахалинской области. 

На первом – в течение 3 летних месяцев 2017 года «перешивка» будет проведена на участке от Холмска до Ноглик. На втором – в течение 2 месяцев 2018-го - от Арсентьевки до Корсакова. Такая скоростная переналадка потребует полной остановки движения железнодорожного транспорта на этих участках, поэтому важно синхронизировать действия всех заинтересованных сторон – железной дороги, пассажиров, грузоотправителей, отметили участники совещания.

Напомним, переустройство стальной магистрали Сахалина на российский стандарт началось в 2003-ем. За это время 833,8 километров главных путей «перешито» 591,5 – это более 70 %. Возведено 53 моста, уложены десятки водопропускных труб. Вместе с тем, это не решает многих проблем. Вагоны с материка после доставки на остров по-прежнему переставляют на другие колесные тележки. Большие сложности с обновлением парка пригородных поездов – российские компании производят технику под общесетевой стандарт. А ее приспособление под островные условия требует дополнительных затрат.

- Железнодорожная техника на Сахалине, в целом, сильно изношена. Сроки ее дальнейшей эксплуатации ограничивают новые требования техрегламента Таможенного союза по безопасности подвижного состава. После 2020 года в зону риска попадают все колесные тележки и пригородные поезда – фактически мы не сможем их использовать. Учитывая эти доводы, и принято решение серьезно ускорить темпы «перешивки» колеи на общесетевой стандарт, - отметил вице-президент ОАО «РЖД» Олег Валинский.

С учетом новых параметров колеи будет приобретаться и подвижной состав. К примеру, нынешний парк пригородных поездов эксплуатируется почти 30 лет. В ближайшие годы закончится срок работы японских Д-2 от Fuji Heavy Industries.  Поэтому на Сахалине уже выбирают поставщиков новейшей техники. Среди них - ОАО «Метровагонмаш», ООО «Уральские локомотивы»,  ЗАО «Штадлер Минск».

- Вопрос технического перевооружения сахалинской железной дороги назрел давно. На смену устаревшим должны прийти поезда, которые отвечают всем современным требованиям комфорта и безопасности, удобны для людей. Со своей стороны мы готовы докапитализировать «Пассажирскую компанию «Сахалин», чтобы она на выделяемые средства приобрела подвижной состав, оптимальный для эксплуатации в островных условиях, - подвел итог совещанию губернатор.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Сахалин  Олег Кожемяко  ржд 



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