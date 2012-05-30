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Дальневосточная железная дорога выбрала свою Леди

30 Мая 2012, 00:15 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 29 мая, ZRPRESS. 25 мая в Хабаровске состоялся финал конкурса «Леди Дальневосточная Магистраль – 2011».

В пятницу, 25 мая, в Хабаровском Дворце культуры железнодорожников прошел финал творческого конкурса «Леди Дальневосточная Магистраль– 2011». Организаторы конкурса – Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» и газета Дальневосточная магистраль – филиал ОАО «Газета «Гудок», партнеры проекта – информационный портал MoiGorod.ru и Дальневосточное имиджевое агентство.

За титул «Леди Дальневосточная Магистраль» в финале конкурса боролись представительницы Дальневосточной железной дороги, структурных подразделений и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» – всего 9 человек. Каждая из них побеждала или являлась призером ежемесячного онлайн-голосования в 2011 году, и в активе уже имеет почетный титул.

Чтобы облегчить работу жюри, финалисткам было предложено проявить себя в конкурсах: визитка (участницы должны были рассказать о себе и о своей профессии), дефиле (умение элегантно представить наряды из модной коллекции) и творческий конкурс (вокал, хореография, поэзия).

В результате главной победительницей и обладательницей титула «Леди Дальневосточная Магистраль – 2011» стала Евгения Махновецкая, мастер строительных и монтажных работ Уссурийской дистанции гражданских сооружений.

В онлайн-голосовании победила Александра Ермакова, дежурный помощник начальника вокзала ст. Спасск-Дальний.

Победительницами в номинациях стали:

«Леди Элегантность» – Полина Белькова, штукатур Уссурийской дистанции гражданских сооружений;

«Леди Экстравагантность» – Наталья Пушкарь, специалист по управлению персоналом Дальневосточного центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики;

«Леди Престиж профессии» – Наталья Горячкина, электромеханик Владивостокского регионального центра связи, сообщили «ЗР» в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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