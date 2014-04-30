Материнский капитал разрешат тратить на переезд на Дальний Восток

Право на использование маткапитала на переезд в другой регион, где есть дефицит рабочей силы, в том числе на Дальний Восток или в Забайкалье, могут получить россияне. Ввести новшество могут в 2016 году, сообщает газета "Известия".

Это не единственное предложение за последнее время расширить "сферу применения" маткапитала. Так с инициативой разработать поправки в федеральное законодательство, которые позволили бы тратить его на отдых матери и ребенка в санаториях Крыма выступила глава совета образовательных учреждений Северного округа Москвы Ирина ИЛЬИЧЕВА.

Впрочем, как ранее заявлял министр труда и соцзащиты Максим ТОПИЛИН, сейчас речи не идет о том, чтобы разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля, на лечение матери или ребенка или на другие нужды. Единственное, рассматривается вариант - выдавать часть суммы наличными.

Что касается Крыма, то, по мнению экспертов, инициатива странная, поскольку если уж и давать право тратить маткапитал на отдых в санаториях, то вместе с этим надо давать право людям и самим выбрать, в каком именно санатории и в каком регионе они хотели бы оздоровиться. Иначе будут создаваться неравные конкурентные условия для оздоровительных учреждений России.

ZRPRESS.RU, Владивосток.