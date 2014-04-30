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Гендиректор Дальневосточной энергетической компании удостоен очередной награды
Генеральный директор ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), депутат Законодательного Собрания Приморского края Виктор МИЛУШ награжден почетной грамотой Контрольно-счетной палаты Приморского края за существенный вклад в укрепление государственного финансового контроля, активное участие в бюджетном процессе в Приморье.
Второй депутатский срок Виктор Милуш работает в Комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.
«Для меня как для депутата такую награду получить очень почетно. Конечно, приятно сознавать, что мою деятельность в этом качестве высоко оценило руководство Счетной палаты края. Рассмотрение и утверждение бюджета, усовершенствование бюджетного процесса - это всегда сложная и напряженная работа. От того, насколько грамотно и эффективно будут распределены денежные средства, зависит развитие экономики Приморья в целом и муниципальных образований в частности. Порой приходится принимать непростые решения для того, чтобы в условиях недостаточной наполняемости краевой казны соблюсти баланс между доходной и расходной частями бюджета. При этом важно выполнить бюджетные обязательства по финансированию всех краевых и социальных программ», - отметил Виктор Милуш.
Напомним, Виктор Милуш уже неоднократно удостаивался престижных краевых наград и премий. В 2013 году он стал победителем IX Бизнес-Премии Приморского края в номинации «Менеджер года».
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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