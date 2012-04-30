Эксперты: Куда податься российскому туристу в новом сезоне

ВЛАДИВОСТОК, 30 апреля, ZRPRESS. Отпуск — это маленькая жизнь, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги и испорченные нервы. Начинающийся туристический сезон-2012 рушит стереотипы, успокаивает консерваторов и заманивает экзотикой.

Россия демонстрируют устойчивый и не зависящий ни от каких внешних обстоятельств спрос на туристические продукты. Эксперты турбизнеса пребывают даже в некотором недоумении: на стремление россиян поехать отдыхать любой ценой не влияют ни экономические кризисы, ни катастрофы и аварии, ни революции и стихийные бедствия.

"Туризм уже последние лет 10 превратился для россиян из экзотики в обязательное времяпрепровождение, — сообщил "Росбалту" вице-президент Российского союза туриндустрии, президент Северо-Западного отделения РСТ Сергей Корнеев. — Люди понимают, что самое ценное в жизни — это семья, дети и свободное время, а туризм позволяет все эти моменты объединить. Отдых, поездки куда-то — это своего рода перезагрузка, аванс на будущее и инвестиции в работоспособность и семейные ценности".

По оценке экспертов, в 2012 году в мире будет совершено около 1 млрд турпоездок. То есть путешествовать будет каждый седьмой житель планеты. В целом сохраняются традиционные направления отдыха, но есть и свои новшества. Так, на фоне неизменно актуальных Турции (в прошлом году ее посетили 3,47 млн россиян), Крыма (1,2 млн туристов из России), Испании (900 тысяч туристов), Греции (612 тысяч туристов), в 2012 году уже отмечен резко увеличивающийся спрос на небольшие курорты Краснодарского края (Геленджик и Анапу), которые вытесняют дорогой Сочи. Растет спрос на туры на Алтай и Байкал, Саяны, Камчатку.

Уже с начала 2012 года лидерами по количеству запросов относительно отдыха и экскурсий в России являются Краснодарский край (пляжный отдых) и Санкт-Петербург (культурный и познавательный, семейный туризм).

"По официальной информации представителей различных соцсетей и поисковых систем, количество запросов иностранных и российских туристов относительно перспектив туристических поездок в Петербург втрое превышает показатели Москвы, — заявил Корнеев. — В первую очередь это семейный туризм, причем очень много путешественников из России. Вторая тенденция: рост интереса к Петербургу со стороны Юго-Восточной Азии — теперь благодаря введенным регулярным рейсам огромный интерес к Петербургу выражают жители Китая, Таиланда и других стран региона. И третья тенденция: приток туристов из стран, с которым у России введен обоюдный безвизовый режим".

Причем, по словам Корнеева, туристы из Турции, Латинской Америки, Индии стремятся в Петербург именно в качестве туристов и активно посещают достопримечательности Северной столицы.

По мнению экспертов, альтернативой

Египту станет Тунис, активно

заманивают к себе Болгария и Кипр,

куда теперь можно поехать по Шенгенской визе.



Ожидается большой спрос на Грецию, которая традиционно приветлива к россиянам и постоянно предлагает необычные маршруты и места для отдыха. Так, например, в этом году открывается принципиально новый вид туризма — паломнический круиз по святым православным местам Эллады.

Турция, над которой не посмеивается только ленивый, но все равно упорно туда едет, как всегда, будет лидером на рынке.

"Турция быстро реагирует на любые замечания и недоработки, развивает новые направления — например, в этом сезоне особый интерес возникает к Эгейскому побережью Турции, настоящей исторической Мекке с ее древним Эфесом и остатками Трои, — считает директор туристической компании "Атлас" Дмитрий Смирнов. — Заметен интерес россиян, и петербуржцев в первую очередь, к Латинской Америке (например, к Перу, Доминикане). Растет интерес к Португалии, весной — особенно в майские праздники — традиционно популярны страны Средиземноморья и Чехия. Обидно, что несколько подзабыты Польша и Венгрия, но интерес к ним все же ощущается".

Вместе с тем, по словам специалистов, даже уверенно проторенная туристическая дорожка не обходится без ухабов и прочих засад.

"К сожалению, турист предполагает, но не все зависит только от его желаний, — считают эксперты турбизнеса. — Так, любые "туры мечты" могут упереться в рост цен на нефть, которые неожиданно приводят к резкому подорожанию билетов и отдыха в целом. Неожиданной преградой могут стать политические события, скачки курсов евро или доллара. Поэтому туристу всегда рекомендуется планировать поездки с учетом этого".

По мнению Дмитрия Смирнова, одна из самых неприятных болезней рынка — демпинг, который не только мешает работе конкурентов, но и портит имидж всего турбизнеса, поскольку именно фирмы-однодневки или необоснованно демпингующие даже солидные фирмы чаще всего и становятся той самой мышеловкой, куда попадают искатели дешевого туристического сыра.

По словам Сергея Корнеева, начинающийся турсезон должен обойтись без неприятностей, которыми печально прославился сезон 2011 года. Так, особое внимание Ростуризма сейчас привлечено к помощи и содействию россиянам, оказавшимся в трудной ситуации на отдыхе за границей. Это особенно актуально в свете последних событий с нашими туристами, оказавшимися брошенными на произвол судьбы российскими дипломатическими службами в Болгарии после скандала с "Алма Тур", в Италии после катастрофы с "Коста Конкордия", в Таиланде и Доминикане после краха "Ланта-тур".

"Дипломаты для того и находятся в разных странах, чтобы защищать интересы своих сограждан, — прокомментировал ситуацию Корнеев. — Эта работа должна быть активизирована, мы давно на этом настаиваем. Они ссылаются на нехватку средств, еще на что-то… Но усилия МИД очевидно должны возрасти в этом направлении. Кроме того, уже несколько лет назад принято постановление РФ об оказании материальной помощи попавшим в трудное положение российским гражданам через консульства, но до сих пор под него также нет материальной основы, нет финансирования. Ростуризм ведет работу. Уже в этом году можно будет бесплатно зарегистрироваться на сайте Ростуризма перед выездом за границу, и в ведомстве всегда будут знать, где вы и в чем нуждаетесь".

Помимо этого, по словам Сергея Корнеева, будут открыты "горячие линии" для связи, работающие в Ростуризме в режиме круглосуточного ситуационного центра. А с 2014 года у Ростуризма в самых популярных странах откроются постоянно действующие представительства, которые будут заниматься только проблемами туристов.

При этом российских туристов, как бы на словах ни ругали, ждут практически везде. Щедрые чаевые (например, по мнению представителя корпорации маркетинга и PR Мальдивских островов Наджумуллы Шарифа, россияне в его стране тратят больше, чем туристы из любой другой страны), крупные покупки и дорогие заказы (так, в среднем российский турист оказывается самым платежеспособным в австрийском Зальцбургерленде) и скупленные "на корню" экскурсии (в Италии, Испании, Португалии российские туристы лидируют по количеству приобретенных экскурсий) вполне способны нейтрализовать неумеренное пьянство или тренировочные штаны вкупе с кожаными ботинками.

Марина Бойцова, Rosbalt.ru.