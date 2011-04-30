Ни ЕГЭ себе!

Чиновники в очередной раз поглумились над миллионами выпускников и их родителями. Всего за месяц до начала сдачи ЕГЭ школьникам поменяли перечень направлений подготовки для вступительных экзаменов в вузы. Дети в панике, а родители срочно ищут деньги на новых репетиторов, пишет ИА "Росбалт".

«Мы шли на Одессу, а вышли к Херсону», — примерно в таких выражениях, не считая ненормативных, сейчас комментируют решения чиновников миллионы выпускников и их родителей.

«Срочно ищу репетитора по ЕГЭ!» – подобными объявлениями завален Интернет.

«Помогите в срочном порядке подготовить умного ребенка выпускного класса к сдаче истории... резко понадобилась...будь они неладны, эти новые правила поступления... Мы не знали, что нам понадобится история, готовились к другому предмету. О новых условиях поступления узнали на днях, а подача на участие в экзаменах была до 1 марта... так что история у нас будет галопом по европам... ужас... Учитель говорит, что не успеем пройти все… дочь паникует...», — вот один из наиболее типичных родительских плачей, раздающихся сейчас по всей стране.

Суть проблемы в том, что из-за чиновничьей неразберихи, наплевательского отношения к интересам граждан и бумажной волокиты подписанный в январе 2011 года министром образования Андреем Фурсенко приказ №86 об изменениях к перечням вступительных экзаменов в вузы полтора месяца провалялся на столах Минюста, и подписали его лишь 1 марта — в день, когда большинство выпускников уже давно выбрали свои предметы и готовились именно по ним. Однако и об этом российские школьники толком не знали и надеялись, что изменений не будет, ведь законную силу документ получает только после опубликования. Однако в «Российской газете» его опубликовали … спустя еще полтора месяца, 20 апреля. А в законную силу он вступит еще спустя 10 дней, то есть 1 мая. Таким образом получилось, что тем абитуриентам, которым «не повезло» с выбранной специальностью, поскольку профильные предметы изменились, остается не более месяца на подготовку.

Например, тем, кто собирался стать политологом и учил обществознание, вдруг назначили профильным предметом историю. Будущим специалистам гостиничного дела и турменеджерам также взамен математики, которую они штудировали последние месяцы, велено сдавать гуманитарную историю. Потенциальные прикладные метеорологи вместо химии и физики должны сдать информатику и географию, при этом география вдруг стала профильным предметом.

«В моем универе на выбранный факультет стояли экзамены — русский, литература, английский язык. Я вписала эти предметы в дополнительные (лит-ра и англ.яз), а теперь выясняется, что вместо литературы нужна история… Что делать?» — пишет на официальном форуме ЕГЭ одна из абитуриенток.

Ей отвечают: «Вы спрашиваете, что делать? Да ничего, сидеть и ждать у моря погоды до тех пор, пока там в министерстве не разродятся своим очередным опусом. Обратите внимание — представители Рособрнадзора, приемных комиссий, которые читают этот форум, — все молчат. Потому, что не знают, что ответить. Что касается изменений перечня вступительных испытаний, то, по всей видимости, это либо вынужденная необходимость, либо, извините за выражение, дурь». Официальное объяснение внезапным изменениям звучит так: в приказе №505 от 2009 года был установлен перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки бакалавров. В нем не было перечня вступительных испытаний на специальности, а теперь перечень специальностей утвержден. Кроме того, новый пресловутый январский приказ №86 не просто вносит изменения в 505-й, а корректирует перечень вступительных испытаний по бакалавриату и добавляет перечень вступительных экзаменов по всем специальностям.

«По форме ничего противозаконного нет, — считает юрист Николай Обухов. – Нет никаких регламентов, запрещающих вносить изменения в прежние законодательные акты. Но вот по содержанию нарушения, на мой взгляд, есть. Принятие новых приказов и законов не должно нарушать законные права и интересы граждан. Правда, боюсь, что доказать это будет очень непросто, ведь теоретически выпускник в рамках школьной программы должен быть готов держать экзамен по любому предмету, а не только по «натасканному».

В том, что чиновники очень далеки от реальности, не сомневаются не только корпящие над определенными, «своими» предметами ребята и платящие деньги ставшим вдруг «непрофильными» репетиторам, но и сами учителя.

«Для нас ЕГЭ – это не просто головная боль, а отрезание хвоста по кускам, которое продолжается уже который год, — пожаловалась «Росбалту» учительница истории одной из петербургских школ. – Сначала мы вынуждены были вместо нормальных уроков дрессировать детей только на даты и цифры: таковы требования ЕГЭ. Но дети были готовы и к этому, если они шли на гуманитарные специальности и знали, что без истории не обойтись. А теперь получается, что к нам массово побегут «технари» и «физики», которых мы должны за месяц переучить на «лириков». Или попробуйте 100-процентного гуманитария за месяц подготовить к отличной сдаче ЕГЭ по любой технической дисциплине. А если мы дадим плохие результаты по ЕГЭ, с нас «снимут стружку»

«Всесторонне развитая личность вовсе не предусматривает того, что эта личность одинаково отлично может знать и сдать и математику, и географию, и информатику. Понятно, что какие-то предметы будут на «отлично», а какие-то на троечку, — говорят учителя. – Идеальных умниц, легко сдающих любой предмет, даже в сильном классе, максимум, один-два. Всем остальным для поступления нужна дополнительная подготовка, причем отнюдь не 30-дневная. Нас опять вынуждают натаскивать детей, а не давать полноценные знания».

Отдельная и самая, пожалуй, драматическая проблема этой ЕГЭ-шной истории – морально-этическая, психологическая и даже психиатрическая. Необходимость срочного поиска альтернативы уже выбранной специальности в том случае, если в списке испытаний есть новый предмет, нервное и физическое напряжение ребенка, вынужденного экстренно «доучиваться», потерянные деньги родителей, стресс для учителей, неудобства для вузов. И, в довершение, давящая мысль, что «на нас опять наплевали».

«Подобные действия вполне могут дать реактивные состояния, острые невротические расстройства у подростков. Это самый впечатлительный, нестабильный возраст – 15-16-17 лет, — считает врач-психиатр Олег Аронович. – Происходит резкая смена стереотипа, что дает сильнейшую психотравму. После этого может произойти астенизация организма, тяжелые депрессии, когда ребенок уже ничего не захочет: ни учиться, ни поступать, ни даже жить. В лучшем случае – это состояние тревоги, бессонница, тревожное ожидание «сдам – не сдам», «плохой я или хороший»? Более ранимые подростки выдадут невротические и психотические реакции, тяжелые депрессии. Родителям тоже непросто. Либо их ожидает подобное состояние апатии и тревоги (потерянные надежды, амбиции, деньги, в конце концов), либо, наоборот, агрессивное поведение. Наиболее возбудимые начнут ходить по школам и чиновникам, третировать собственных детей, если изначально нацелены на то, что их ребенок «должен» и что он «самый-самый», усугубляя тревожное состояние школьников. Ну и вполне возможны даже неадекватные действия вроде тех, которые предпринял некий Петров, выяснявший отношения с учительницей с помощью физической силы. Конечно, такие поступки эксклюзивны, но вовсе не исключены. Так что я считаю, это очевидное пренебрежение к людям и особенно к детям, причем весьма опасное. О подобных переменах необходимо сообщать хотя бы за год».