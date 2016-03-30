В Якутске начал работу V съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия)

В Государственном театре оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллоона 30 марта начал работу V съезд Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) - ассоциации межмуниципального сотрудничества. В работе Съезда принимают участие народные депутаты республики во главе со спикером Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым.

Открывая работу Съезда, вице-премьер Правительства Якутии, заместитель председателя оргкомитета по проведению V съезда Совета муниципальных образований Якутии Александр Соловьёв отметил, что делегаты собрались на юбилейный Съезд. Ровно десять лет назад, 30 марта 2006 года, в этом зале состоялся первый съезд муниципальных образований, который учредил Совет муниципальных образований Якутии. Сегодня в зале присутствовали те, кто стоял у истоков создания Совета, в том числе председатели Совета разных лет Анатолий Тарасович Попов, Владимир Ильич Птицын, а также руководитель департамента по вопросам местного самоуправления Семён Васильевич Кырбасов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.

«Сегодня Совет является полноправным партнёром государственной власти республики. Его деятельность направлена на организацию взаимодействия органов местного самоуправления, выражение и защиту общих интересов муниципальных образований. Совет по праву считается площадкой для обмена опытом и развития внешнего межмуниципального сотрудничества», - отметил Александр Соловьёв.

Приветственные телеграммы участникам V Съезда направили председатель Общероссийского конгресса муниципальных образований, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев и Ассоциация «Совет муниципальных образований Хабаровского края».

И.о. председателя Совета, глава ГО «Жатай» Анатолий Кистенёв отметил, что Совет объединил в своём составе 445 муниципальных образований Якутии. «Мы все разные: есть муниципалитеты с численностью населения всего 100 человек, есть такие, в которых проживают десятки и сотни тысяч человек. Но ориентир в работе у всех один – улучшение качества жизни населения, развитие своих территорий, создание комфортной среды проживания, объединение жителей территории для решения насущных задач посредством гражданских инициатив», - отметил он.

Анатолий Кистенёв представил гостей Съезда из столицы страны: эксперта в сфере местного самоуправления, действительного государственного советника Российской Федерации III класса Александра Широкова и профессора кафедры государственного и муниципального управления Академии социального управления Светлану Юркову.

В работе V Съезда Совета муниципальных образований Якутии – ассоциации межмуниципального сотрудничества принимают участие 442 делегата, а также спикер парламента Якутии Александр Жирков, председатель Правительства республики Галина Данчикова, Первый Президент Якутии, депутат Государственной Думы Михаил Николаев, народные депутаты республики, руководители федеральных и исполнительных органов государственной власти республики, руководители представительных органов муниципальных районов и городских округов, общественность – все ветви государственной и муниципальной власти, общественность Якутии.

Журнал "Дальневосточный капитал".