Власти намерены упростить процесс строительства жилья в России

30 марта, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин в рамках заседания президиума правительства призвал министров максимально упростить процесс строительства жилья в России, передает правительственная пресс-служба.

Премьер отметил: «Нужно максимально упростить существующие здесь процедуры и правила на всём этапе – от оформления земельных участков под застройку, утверждения проектов до подключения новых домов к коммунальным сетям. Имею в виду весь комплекс вопросов, связанных с упрощением, снятием административных барьеров при осуществлении строительства».

Глава Правительства РФ предложил увеличить сроки действия технических условий на подключение к инженерным сетям с двух до пяти лет. «Еще раз повторяю: чтобы исключить необходимость возвращения к этим процедурам через три года, дать возможность людям спокойно работать в течение пяти лет», - отметил Владимир Путин.

"Золотой Рог".