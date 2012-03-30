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Власти намерены упростить процесс строительства жилья в России
30 марта, ZRPRESS. Премьер-министр РФ Владимир Путин в рамках заседания президиума правительства призвал министров максимально упростить процесс строительства жилья в России, передает правительственная пресс-служба.
Премьер отметил: «Нужно максимально упростить существующие здесь процедуры и правила на всём этапе – от оформления земельных участков под застройку, утверждения проектов до подключения новых домов к коммунальным сетям. Имею в виду весь комплекс вопросов, связанных с упрощением, снятием административных барьеров при осуществлении строительства».
Глава Правительства РФ предложил увеличить сроки действия технических условий на подключение к инженерным сетям с двух до пяти лет. «Еще раз повторяю: чтобы исключить необходимость возвращения к этим процедурам через три года, дать возможность людям спокойно работать в течение пяти лет», - отметил Владимир Путин.
"Золотой Рог".
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