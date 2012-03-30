Подлодка "Нерпа" вступит в боевой состав ВМС Индии 4 апреля

30 марта, ZRPRESS. Официальная церемония вступления атомной подводной лодки "Нерпа" ("Чакра") в состав Военно-морских сил Индии состоится 4 апреля, сообщил РИА Новости в пятницу источник в индийском Минобороны.

Россия официально передала Индии АПЛ "Нерпа" в январе 2012 года. Согласно контракту, АПЛ "Нерпа" будет находиться в составе ВМС Индии в течение десяти лет. Сумма контракта - более 900 миллионов долларов.

"Официальная церемония ввода в строй индийского флота переданной Россией в лизинг подлодки "Нерпа" (на индийском флоте - "Чакра") состоится 4 апреля в порту Вишакхапатнам", - сообщил источник в кулуарах проходящей в Нью-Дели оружейной выставки DefexpoIndia 2012.

"Нерпа" (К-152, проект 971, класс "Щука-Б") относится к подлодкам третьего поколения, она была заложена на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре в 1991 году. В середине 1990-х финансирование строительства лодки было заморожено.

Достройка АПЛ стала возможной лишь после финансовых вливаний со стороны Индии.

Водоизмещение субмарины составляет 8140/12770 тонн, максимальная скорость - 30 узлов, максимальная глубина погружения - 600 метров, автономность - 100 суток, экипаж - 73 человека, вооружение - четыре торпедных аппарата на 533 миллиметра, четыре торпедных аппарата на 650 миллиметров.