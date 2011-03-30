Подарок и сюрприз - разные вещи? (опрос "ЗР" к 8 Марта)

Приближается 8 Марта - время дарить подарки мамам, женам, сестрам, подругам и любимым. Некоторые мужчины задолго до этого праздника впадают в ступор: вопрос, что подарить своим ненаглядным, решить непросто. И дело даже не в деньгах...

Проблема, ЧТО подарить милым дамам, чтобы не ударить в грязь лицом, всегда стояла перед сильной половиной человечества, да и перед дамами тоже. Как правило, у большинства мужчин фантазии хватает на букет цветов, бутылку шампанского и поцелуй в щечку. А нашим любимым и родным хочется большего. Загодя до Международного женского дня "ЗР" поинтересовался у жителей Владивостока, как мужчин, так и женщин, существует ли для них проблема выбора подарка близкому человеку, и на 8 Марта - в частности?

Борис ПРИХОДЬКО, вице-адмирал:

- У меня нет проблем купить подарок жене, но пока и конкретных планов у меня нет. Когда надо, то всегда что-нибудь приходит на ум. Я всегда найду, что подарить. Кризис кризисом, но подарок женщинам на 8 Марта - это святое дело!

Иван ЛЕВОНЕНКО, главный механик:

- С выбором подарка жене у меня никаких проблем. Конечно, чем больше денег, тем лучше. На самом деле не важно, сколько стоит подарок, главное, чтобы он был от души. Чтобы человеку было приятно. И я никогда не покупаю подарок жене, который ей не нужен! Ведь я же ее хорошо знаю. Более того, я каждый раз покупаю что-нибудь разное. Если сегодня, к примеру, дарю драгоценность, то завтра - сковороду. Можно сделать в ателье заказ портрета по фото. В подарке должен быть элемент неожиданности. Очень хорошо, что сейчас можно доставить букет на дом в течение 24-х часов. Сидишь дома с женой, а в 24.00 звонок в дверь, пожалуйста, ваш букет! И жене приятно!

Кэти АРМБРУСТЕР, супруга Генерального консула США во Владивостоке Тома Армбрустера:

- У нас в США не отмечают 8 Марта. Поэтому подарки в этот день женщинам не дарят. Очень жаль. Женщинам так не хватает внимания! Но у нас есть День матери. И в этот день наши мужчины дарят подарки женщинам и девушкам. Но сейчас я живу в России, поэтому я буду дарить подарки на 8 Марта сотрудникам консульства. И у нас очень хорошая домработница, я ей непременно сделаю подарок.

Павел ГЕТМАН, генеральный директор рынка:

- Проблема выбора подарка есть. Я - прагматик, и считаю, что лучше всегда заранее спросить, что подарить, чем дарить бесполезную вещь. Я также не люблю получать бесполезную вещь. Человеку надо дарить то, что он хочет. Лучше подойти за какое-то время до праздника и спросить, что он желает, чем дарить то, чего человек не хочет. Да, он улыбнется, но этот подарок не принесет ему того удовольствия, на которое он рассчитывал. Я считаю, что подарок не должен быть сюрпризом. Сюрприз и подарок - это разные вещи.

Роман ВДОВИН, инструктор школы № 55:

- Пока я не знаю, что подарить жене. Но цветы и шоколадка - это не подарок! Я считаю, что даже самый скромный и самый дешевый подарок можно преподнести так, что женщине будет очень приятно. Чтобы она запомнила его как маленькую изюминку в своей жизни. Можно ее как-то шутливо разыграть, придумать какие-то необычные слова, чем просто сунуть сверток в руки: "На, получай!". Даже простую открытку можно подарить в такой момент, чтобы она хранила ее и помнила этот день. Если она получит положительные эмоции, то ее радость к вам же и вернется троекратно.

Сергей ЧУНАЕВ, директор Приморской ассоциации игорного бизнеса:

- Конечно, проблема выбора подарка всегда существовала и существует. Я руководствуюсь каким-то чутьем, седьмым чувством. Женщины - существа капризные. Им угодить трудно. Поэтому подарок должен быть достаточно неожиданным. И не тривиальным. Конечно, я покупаю подарок в пределах разумного. Мы же все-таки не миллионеры. В подарке цена - не самое главное, главное - внимание. И чтобы подарок соответствовал ожиданиям. Хотя я каждый год дарил духи! А что еще дарить?

Виктор АЛЕКСЕЕВ, работник типографии:

- Я уже купил жене подарок. Какой - не скажу, но из драгоценностей. И в прошлом году я ей покупал золотую вещь. Лучшие друзья девушек - бриллианты. Кризис? У нас что, до этого не было кризисов? Сейчас золото дорожает каждый день.

Сергей, лейтенант ДПС:

- Я пока сильно не заострял на этом внимание. Цветочки жене куплю, да и все! Главное, чтобы ей приятно было. Ну, шампанского еще куплю и конфет. Может быть, денег дам. Пусть сама что-нибудь купит. Если я буду у нее узнавать, что она хочет к празднику, это будет уже не секрет и не подарок.

Елена ВЕРШИНА, заместитель директора Приморской краевой филармонии:

- Если бы мне пришлось делать подарок на 8 Марта, я бы подарила билет на концерт в филармонию, а на другое у меня нет денег!

Светлана ЩЕГЛОВА, сотрудник сотовой компании:

- Я всегда знаю заранее, кому и что буду дарить. И знаю, кому что нужно. Только после этого прикидываю свои финансовые возможности. Но мелочные, то есть дешевые, подарки я не дарю. Можно подарить сувенир, чтобы он стоял на столе и напоминал обо мне. У меня никогда не было случаев, чтобы мне подарили подарок и он мне был не нужен. В основном, мне дарили то, чего у меня еще не было. Даже когда мне преподносят цветы, я воспринимаю их как подарок. Потому что знаю, сколько сейчас стоит хороший букет.

Виктория АМЯГА, сотрудник сотовой компании:

- Все зависит от того, кому я собираюсь дарить подарок. Прежде всего, я руководствуюсь интересами человека, думаю, подойдет ему эта вещь или нет. Конечно, финансовая сторона здесь очень важна. Вернее, цена подарка. Подруг у меня много, всем хочется что-нибудь подарить, поэтому я рассчитываю на конкретную сумму. Бывало такое, что мне дарили подарки, а они мне абсолютно не нужны. Но я их не передаривала, а оставляла на память. Чтобы такого не случилось, уж лучше заранее поинтересоваться, что человек хочет получить в подарок, тем более если это близкий человек - мама или сестра.